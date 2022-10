Seko Fofana dans les valises de Ghisolfi à Nice ? (INFO Média Foot)

S’il a prolongé son contrat au RC Lens, Seko Fofana est clairement sur le chemin de la sortie pour les mois à venir. Et avec l’arrivée de Florent Ghisolfi à Nice, le club azuréen devient une destination pour la pépite ivoirienne.

Le contre-pied des dirigeants lensois, en toute fin de mercato, est encore dans les mémoires. Alors que les supporters du RC Lens craignaient un départ de Seko Fofana, le capitaine a débarqué à la fin de la superbe victoire sur Lorient (5-2) pour officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Une excellente nouvelle qui ne doit toutefois pas mettre de côté la réalité du dossier Fofana. En effet, si l’ensemble des parties a convenu d’une prolongation, c’est pour envisager un transfert plus important dans les mois à venir et non pour créer les conditions d’un avenir à long terme.

Nice, une vraie piste pour Fofana

Ces dernières heures, le journal L’Equipe annonce l’arrivée prochaine de Florent Ghisolfi, directeur sportif du RC Lens, du côté de Nice. Une sacrée bonne pioche des Aiglons, Ghisolfi étant l’un des tous meilleurs à son poste en Ligue 1 depuis quelques saisons. Et selon nos infos, l’arrivée de Florent Ghisolfi impacte nécessaire le dossier Seko Fofana. Nos sources indiquent que, de fait, Seko Fofana devient une cible niçoise pour les mois à venir. Ghisolfi connaît très bien l’entourage de Fofana et son agent, Meissa N’Diaye. Ce dernier est également celui qui gère les intérêts de Khephren Thuram, dont le départ de Nice est aussi dans les tuyaux pour à moyen terme. Un départ de Thuram compensé par une arrivée de Fofana, l’opération a de quoi convenir à toutes les parties. Si rien n’est encore mis en route, il est fort probable que les acteurs aient déjà quelques coups d’avance en tête.

🔴🟡 Lié au #PSG cet été, Seko Fofana est finalement resté à Lens. Le DS lensois Florent Ghisolfi a confirmé que le milieu aurait sûrement rejoint le club de la capitale si l'intérêt avait été plus persistant. https://t.co/bCD7bU9IeD — CulturePSG (@CulturePSG) October 3, 2022

Avec le soutien d’INEOS, l’OGC Nice est en capacité d’offrir à Seko Fofana ce que Lens ne pourra jamais lui payer, même en cas de qualification européenne. A bientôt 28 ans, l’Ivoirien pourrait se tourner vers un projet plus ambitieux que celui qu’il porte et incarne dans le Nord. Mais encore faut-il que Nice montre bien plus en termes de résultats que Lens d’ici la fin de saison…