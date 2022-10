OM : Le successeur de Dimitri Payet déjà identifié en interne ?

Sur le déclin, Dimitri Payet ne semble plus être en mesure d’être le leader du jeu marseillais. Pendant ce temps, un talent émerge clairement sous les ordres d’Igor Tudor : Amine Harit. Le profil parfait pour devenir le nouveau patron de l’OM ?

Sous les ordres d’Igor Tudor, l’OM réalise un début de saison convaincant. Quatrièmes de Ligue 1 et encore en course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les phocéens ont rapidement trouvé de nouveaux repères après le départ surprise de Sampaoli, le 1er juillet. Une période plus que propice pour le club donc, mais moins pour certains joueurs, qui n’ont pas encore réussi à faire leurs preuves aux yeux de l’entraîneur croate, à l’image de Dimitri Payet. Epoustouflant la saison passée avec un bilan de 16 réalisations et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, le Réunionnais n’est plus qu’un second choix cette saison.

Amine Harit, le successeur attitré ?

Au poste de meneur de jeu, la concurrence est rude sur la Canebière, mais un profil semble tout de même réussir à tirer son épingle du jeu. De nouveau prêté à l’OM par Schalke 04 cette saison, Amine Harit ne cesse de marquer des points aux yeux de son entraîneur. Le Franco-marocain a joué un rôle clé dans le renouveau de son équipe en Ligue des Champions, étant à chaque fois décisif à deux reprises lors des deux confrontations contre le Sporting Portugal. Très fin techniquement et possédant une excellent vision du jeu, l’international marocain possède un profil qui plait beaucoup à Igor Tudor, qui ne cesse de lui donner de plus en plus de temps de jeu. Alors que Payet ne semble plus jouir du même statut au sein du groupe olympien, Harit pourrait bien devenir le leader technique de l’attaque phocéenne cette saison.

🔴🎙️⚽️ Ce soir, à partir de 20H, Amine Harit (@Amine_000), milieu de terrain de l'@OM_Officiel, sera l’invité de @RTLFoot pic.twitter.com/LKAdMm3qgo — RTL France (@RTLFrance) October 21, 2022

Un Mondial qui peut lui donner des ailes

A 25 ans, Amine Harit prend un peu plus de volume de jeu, saison après saison. La belle période dans laquelle il se retrouve lui donne des ailes avec l’OM et pourrait clairement lui servir en sélection. Pilier de l’équipe nationale du Maroc, Harit va disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Dans le groupe de la Belgique, du Canada et de la Croatie, les Marocains ont un coup à jouer. Dans le rôle d’Outsider, il y a une place à prendre… Et parmi les talents qui ont un boulevard pour tirer leur épingle du jeu, Amine Harit est en première position. Son jeu, sa forme du moment et ses caractéristiques techniques peuvent lui donner de l’ampleur. Une envergure internationale comme palier pour asseoir un peu plus sa place à l’OM, par la suite.