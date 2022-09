PSG-Juventus : Les joueurs dont Paris doit absolument se méfier 

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions a réservé la Juventus de Turin comme premier adversaire du PSG, ce sera l’occasion pour Christophe Galtier de montrer que l’objectif de gagner la compétition est réalisable. Mais attention, les Italiens ne sont pas à prendre à la légère.

Ce Mardi, le PSG lancera sa campagne européenne face à la Juventus Turin. Et après le début de saison tonitruant des Parisiens en Ligue 1, le projet Ligue des Champions est plus que jamais dans le viseur du club. Si à l’échelle nationale le PSG n’a pas vraiment de concurrence, le club doit retrouver le succès en Europe et essayer d’oublier les nombreuses désillusions des dernières années. Passé tout près de soulever le trophée en 2020 dans une compétition remaniée en raison de la pandémie mondiale, le club de la capitale n’a peut-être jamais été dans une position de favori aussi prononcée. Le premier match face à l’adversaire le plus relevé du groupe sera déjà déterminant.

D’anciens Parisiens à affronter

Tous passés dans les rangs du PSG, ces joueurs seront là pour affronter leur ancien club en Ligue des Champions. Les Parisiens retrouveront trois anciens coéquipiers, désormais joueurs à la Juventus. Adrien Rabiot d’abord, avait rejoint le PSG entre 2012 et 2019. A la fin de son contrat, le Français a signé pour la Vieille Dame et fait régulièrement partie de l’effectif italien. Même chose pour Angel Di Maria, qui avait écrit sa légende en jouant à Paris entre 2015 et 2022. Le milieu à tout faire était libre de tout contrat à l’issue de la saison 2021-2022 et son arrivée dans l’effectif turinois pourrait piéger les Parisiens. Moïse Kean, de son côté, n’a joué qu’une saison à Paris (2020-2021) prêté par Everton. Toujours dans le club anglais, c’est maintenant la Juventus qui dispose d’une option d’achat obligatoire pour le joueur. Trois atouts dont Paris devra se méfier grandement… Les anciens parisiens ont pour habitude de jouer des mauvais tours à leur club de cœur. En finale de la Ligue des Champions 2020, c’est Kingsley Coman, formé à Paris, qui a ouvert le score et éteint les espoirs parisiens…

Tiens tiens Milik qui marque avec la Juventus en seulement 20 min de jeu en 2 match (14’ et 6’) et en plus un jolie but, la team pastis avait elle tord sur son cas ? pic.twitter.com/sXo8xDSbVx — (@22rxmi) August 31, 2022

Un effectif très solide

Le PSG devra donc se méfier d’un effectif solide et renforcé récemment par deux armes offensives. L’OM a prêté son attaquant Arkadiusz Milik à la Juventus pour la saison alors que le Polonais venait de signer définitivement à Marseille. Une option d’achat que les Bianconeri pourraient prendre si cette arrivée est concluante, sachant que Milik devrait être le joker de luxe de la pépite Dusan Vlahovic. La Juventus compte sur le Serbe de 22 ans pour briller en Ligue des Champions. Arrivé pendant l’hiver 2022, il avait marqué au bout de 32 secondes contre Villarreal pour son premier match dans la compétition. L’avant-centre, considéré comme une pépite, sera dans le radar des Parisiens.