PSG : Kimpembe file tout droit vers une prolongation (INFO Média Foot) !

En discussions avec le PSG pour prolonger son contrat, Presnel Kimpembe devrait poursuivre son aventure parisienne. Tout est pratiquement bouclé entre le défenseur et ses dirigeants.

Sur le bureau de Luis Campos, il y a plusieurs de dossiers de « prolongation de contrat ». Marco Verratti, Marquinhos et Lionel Messi en font partie. Mais c’est un quatrième cas qui pourrait aboutir avant les autres, celui de Presnel Kimpembe. Actuellement, le bail du champion du monde court jusqu’en juin 2024. Rien de pressé, sur le papier, mais Paris a vu plusieurs clubs s’intéresser de très près au défenseur tricolore. Chelsea en tête, la Juventus également, comme Média Foot l’a publié courant juillet. Flatté d’être courtisé, Presnel Kimpembe n’a pas donné suite. Et de toute façon, le PSG n’était pas vendeur, sauf offre exceptionnelle.

Tout proche d’un accord

« J’aurai 27 ans en août, c’est un moment clé de ma carrière, a déclaré Presnel Kimpembe cet été au moment d’évoquer son avenir. J’attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement. » Après ce mercato agité, le PSG et Presnel Kimpembe se sont donc rencontrés en coulisses pour évoquer une prolongation de contrat. Et d’après nos infos, le dossier sent très bon. Il ne manque plus grand-chose pour que le défenseur parisien et son club formateur se disent oui pour les années à venir. Tout proche d’un accord, les deux parties devraient profiter des prochaines semaines, avant la Coupe du Monde, pour finaliser ce dossier. Presnel Kimpembe, 27 ans, n’a connu que le PSG et pourrait se diriger vers une carrière à la Francesco Totti.