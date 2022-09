Icardi quitte le PSG, Istanbul bientôt en feu

Le dernier indésirable du PSG est en route pour Galatasaray et devrait signer avec le club turc dans les prochaines heures. L’attaquant argentin de 29 ans est attendu de pied ferme par des milliers de supporters à Istanbul.

Mieux vaut tard que jamais. Mauro Icardi va enfin faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain pour la plus grande joie des supporters parisiens. Dépassé physiquement, l’ancien de l’Inter Milan ne répond plus aux attentes et va rejoindre sous peu de temps le club turc de Galatasaray. Catalogué comme étant un indésirable par Christophe Galtier et son staff, Mauro Icardi a été écarté du groupe professionnel. Il s’entraînait jusque-là avec le groupe U19. L’avant-centre ne faisait plus partie des groupes lors des matchs officiels et n’a pas foulé une seule pelouse cette saison.

Icardi prêté sans option d’achat

Mauro Icardi to Galatasaray, here we go and confirmed! Icardi will fly to Istanbul together with his agents later today — loan deal now signed with PSG. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray PSG will pay main part of the salary, Icardi accepted days ago and it’s now completed. pic.twitter.com/J2cY2SvtO6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022

Selon les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain et la direction stambouliote ont trouvé un accord ce mercredi pour le prêt de Mauro Icardi. Cette opération n’est pas assortie d’une option d’achat. Le PSG devrait prendre en charge 60% du salaire du joueur. Celui qui est lié au club de la capitale jusque juin 2024 était le dernier joueur jugé indésirable par Luis Campos et Christophe Galtier. L’arrivée de Mauro Icardi en Turquie viendrait encore plus renforcer les rangs de Galatasaray. Le 13e de Süper Lig, la saison dernière, a déjà frappé fort cet été. Léo Dubois, Dries Mertens, Lucas Torreira et Haris Seferovic ont rejoint les Stambouliotes.

Icardi attendu par tout un peuple à Istanbul

Le 1er octobre 2019 Mauro Icardi inscrivait son premier but parisien dans le stade de Galatasaray dans un silence de plomb. Dans quelques jours, l’ambiance pourrait être toute autre. Ce n’est plus le Mauro Icardi qui déchirait tout à l’Inter Milan mais cela reste un avant-centre de classe mondiale. Celui qui a inscrit 38 buts avec le PSG en 92 rencontres est plus qu’attendu par les fans de Galatasaray. Il devrait voyager ce mercredi soir à Istanbul avec sa compagne et agent, Wanda Icardi. Et quand on voit l’accueil de feu réservé à Léo Dubois on ne peut qu’imaginer le pire concernant l’international argentin (8 sélections, 1 but). D’après Manuele Baiocchini (Sky Sports), 30 000 personnes accueilleront la star parisienne à l’aéroport d’Istanbul. Le début de la renaissance pour Mauro Icardi ?