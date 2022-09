AS Monaco : Minamino, le gros flop qui pose question…

Recrue phare de l’AS Monaco, Takumi Minamino déçoit depuis son arrivée. Son recrutement est l’un des gros flops du début de saison en Ligue 1. Portrait.

Lors du mercato estival, l’AS Monaco est allé chercher l’une des stars de l’équipe japonaise, Takumi Minamino. Repéré dans son club à Osaka, il a ensuite rejoint Salzbourg à seulement 20 ans et commence à impressionner sur les terrains d’Europe. En 2020, le Japonais signe à Liverpool où les choses ne se passent pas comme prévu. Pas forcément mis en avant, il n’a pas beaucoup d’occasions pour convaincre mais se démarque par son sérieux et son entraîneur Jürgen Klopp estime qu’il mérite une meilleure visibilité. Placé « très haut » dans la liste de Monaco pour cet été, Minamino s’engage avec le club de la Principauté pour quatre saisons.

De grands espoirs placés en lui

Plutôt convaincant depuis ses débuts en Europe en 2015, Takumi Minamino faisait partie de la tête de liste du mercato estival de Monaco ces derniers mois et le club s’est même précipité sur le Japonais pour officialiser son arrivée dès juin dernier. A Liverpool, il a un peu perdu de son efficacité même s’il n’a pas tant joué que ça. Disputant seulement 41 matches de Premier League en trois saisons, il n’a inscrit que six buts même si c’est plutôt lors des Coupes nationales qu’il a brillé. Participant à quelques matches de Ligue des champions avec Liverpool, il a malheureusement participé à la déroute monégasque début août dans cette compétition.

⚽️ Le premier but en Ligue 1 pour Takumi Minamino ! 🇯🇵🔥 🎥: @Caitlinlfcx pic.twitter.com/r0qhD05fI9 — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM_) September 18, 2022

Déjà désigné comme flop de la saison

Même s’il a ouvert son compteur contre Reims, Takumi Minamino est déjà désigné comme la plus mauvaise recrue de l’été en Ligue 1 alors que la saison n’en est qu’à ses débuts. Peu présent dans l’effectif monégasque, le Japonais a du mal à se faire une place et n’a disputé que deux matches en étant titulaire. S’il lui faut peut-être du temps pour s’adapter à son nouvel environnement, Minamino doit se dépêcher s’il ne veut pas remplir le banc des remplaçants pour toute la saison. Ce but inscrit peut peut-être lancer définitivement sa saison avec Monaco.