Ces joueurs du PSG qui vont disputer la Coupe du Monde

Le PSG aura un joli contingent au prochain mondial qatari. Des favoris pour la gagne comme Mbappé (France), Messi (Argentine) et Neymar (Brésil) mais également de beaux outsiders avec la colonie portugaise. Tour d’horizon des forces en présence.

Alors que la saison du PSG sera une nouvelle fois rythmée par la quête d’un premier sacre en Ligue des champions, de nombreux joueurs parisiens vont participer à la Coupe du Monde au Qatar. Du 20 novembre au 18 décembre prochain, le football de club laissera place à celui de sélection et les coéquipiers parisiens deviendront adversaires avec l’objectif commun d’ajouter une étoile au blason de sa sélection.

Messi, Neymar et Mbappé cette fois-ci rivaux

Compte tenu de la qualité de l’effectif parisien, plusieurs joueurs peuvent prétendre à la victoire lors de ce Mondial, notamment ses trois stars offensives. Toutefois, cette compétition aura une résonance particulière pour le septuple ballon d’or Lionel Messi. En effet, La Pulga a récemment confié à l’émission star + qu’il s’agirait certainement de sa « dernière Coupe du Monde ». À 35 ans, l’Argentin semble plus déterminé que jamais à remporter le seul titre qui manque à son palmarès : « Je compte les jours. En vérité, il y a une petite angoisse de se dire que c’est maintenant. [..] On prêts, avec un groupe très armé et très fort, mais tout peut arriver ». Assurément, son très bon début de saison est lié à la présence de cette compétition, une situation comparable à celle de son coéquipier brésilien Neymar. La Seleçao impressionne particulièrement et est une sélection qui peut prétendre au titre. Concernant Kylian Mbappé, l’Equipe de France est le tenant du titre et dispose d’un des effectifs les plus compétitifs au monde ce qui place les hommes de Deschamps comme favoris. Toutefois, les nombreux blessés, la situation délicate du football français et la difficulté de réitérer un tel exploit vient nuancer le statut des Bleus.

Ils vont disputer leur dernière Coupe du Monde 🇧🇷 Alves 39 ans

🇵🇹 Pepe 39 ans

🇧🇷 T.Silva 38 ans

🇵🇹 Ronaldo 37 ans

🇭🇷 Modric 37 ans

🇩🇪 Neuer 36 ans

🇦🇷 Messi 35 ans

🇺🇾 Suarez/Cavani 35 ans

🇦🇷 Di Maria 34 ans

🇫🇷 Benzema 34 ans

🇵🇱 Lewandowski 34 ans Une page va bientôt se tourner.. — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) October 19, 2022

Ils pourraient créer la surprise

Si peu de sélection peuvent prétendre au titre, le Portugal apparaît comme un sérieux prétendant. La Seleçao das Quinas possède un énorme effectif avec des joueurs en forme. Tauliers du PSG depuis le début de la saison, Vitinha et Danilo pourraient jouer un rôle majeur dans le parcours des Portugais, au même titre que Renato Sanches qui est déjà bien installé dans le onze portugais malgré son faible temps de jeu au PSG.