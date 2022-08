Le PSG discute avec Marcus Rashford !

Comme annoncé par Média Foot il y a trois jours, le profil de Marcus Rashford plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Un style d’attaquant recherché par le club parisien et qui verrait une belle amitié voir le jour entre l’Anglais et Kylian Mbappé, qui s’entendent déjà très bien. Crédit : Paul Terry / Sportimage Photo by Icon Sport.

Pur produit de la formation de Manchester United, Marcus Rashford a toujours clamé son amour aux Red Devils, son club de toujours. Depuis ses débuts à Old Trafford en professionnel en 2015, l’ailier gauche de 24 ans a toujours dévoué corps et âme pour Man Utd. Alors que nous sommes à moins de trois semaines de la fermeture du mercato, la donne a peut-être changé pour l’enfant de Manchester qui ne dirait pas non à un départ au Paris Saint-Germain, plus qu’intéressé par l’international anglais (46 sélections, 12 buts) pour renforcer son attaque.

Paris et Rashford, un intérêt commun

Luis Campos et Christophe Galtier sont encore au travail pour renforcer le PSG, l’entraîneur tricolore l’avait annoncé ce jour en conférence de presse. « Nous allons signer un nouvel attaquant, car nous cherchons à trouver une solution pour Mauro Icardi et Kalimuendo va également rejoindre Rennes ». Et si l’heureux élu était le Mancunien qui a tant fait mal à Paris dans le passé ? Il y a trois ans, Marcus Rashford faisait tomber le ciel sur la tête du Paris Saint-Germain en inscrivant un penalty décisif à la toute dernière seconde du huitième de final retour opposant Paris à Manchester United. Un coup de casque qui sonne encore creux dans les têtes parisiennes. Aujourd’hui, Marcus Rashford semble prêt pour faire trembler les filets du Parc des princes à nouveau mais sous la tunique parisienne. De son côté, le joueur veut rejoindre Paris et son vestiaire de stars.

Lui et Kylian Mbappé forment la paire et pourraient devenir le nouveau duo préféré des jeunes fans de foot. Comme le Parisien, l’attaquant britannique défend des causes qui lui tiennent à cœur. Pendant une année entière après le premier confinement en Grande-Bretagne, il s’est battu face au gouvernement britannique pour que les enfants défavorisés puissent continuer à bénéficier de repas gratuits. C’est un homme très bon et qui a reçu la plus haute récompense possible : la médaille de membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE), décernée par la Reine Elizabeth II en personne.

PSG are interested in signing Marcus Rashford and have already started discussions with his camp, reports @lequipe pic.twitter.com/4M26fnYYcP — B/R Football (@brfootball) August 11, 2022

Un offre à 60M€ ?

D’après L’Équipe, les discussions entre le clan Rashford et le PSG avancent très bien et de manière positive. L’Anglais de 24 ans, conseillé par ses frères et agents, est en difficulté à Manchester United depuis une saison. Opéré de l’épaule après l’Euro 2020, qu’il a joué sur le banc et où il a raté son penalty aux TAB face à l’Italie en finale, Marcus Rashford a vécu une saison 2021/2022 abominable ponctuée par 31 matchs et un rendement inquiétant en attaque (5 buts, 2 passes). Rashford ne progresse plus et Paris souhaiterait relancer sa carrière à un an de la fin de son contrat avec les Red Devils (2023).

PSG need a player who can play wide or as a 9. Rashford is keen on a new challenge, one year before the end of his contract. No discussions yet with #mufc. [@LaurensJulien] — The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 11, 2022

Le nouveau protégé d’Erik ten Hag est estimé à 60 millions d’euros par le site Transfermarkt. Ce week-end lors de la reprise de la Premier League, Manchester United s’est incliné (1-2) à Old Trafford face à Brighton après une qualité de jeu abominable et un Marcus Rashford dépassé, inoffensif. Où est passé le garçon flamboyant qui martyrisait toutes les défenses de Premier League ? Passer de Cristiano Ronaldo à Messi, Mbappé et Neymar, ce n’est pas donné à tout le monde.