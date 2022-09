OM : Bamba Dieng à Nice, ça va finalement se faire !

Après avoir manqué la visite médicale permettant son arrivée à Nice, Bamba Dieng pourrait finalement rejointe les Aiglons en tant que joker médical.

La dernière journée du mercato a été totalement lunaire pour Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais était d’abord proche de rejoindre Lorient, qui a proposé 8 millions d’euros de transfert à l’OM, avec des bonus et un pourcentage à la revente. Selon nos sources, le dossier était bien avancé et Dieng semblait d’accord pour filer en Bretagne, même si ce n’était pas son premier choix. Coup de théâtre à la mi-journée, Nice se manifeste et fait savoir son intérêt pour l’attaquant de l’OM. Les Aiglons ont plus de moyens, le projet est plus séduisant.

Mais ce n’est pas terminé…

Leeds débarque !

Après Lorient et Nice, un troisième club est entré dans la danse, avec une offre plus importante que les deux premières : Leeds ! Le club anglais a voulu faire un gros coup de dernière minute en s’offrant Bamba Dieng. Et alors que tout semblait prêt pour ce départ vers l’Angleterre, coup de théâtre ! Nice prend les commandes et le joueur file sur la Cote d’Azur passer sa visite médicale. Furieux, Leeds jette l’éponge et dénonce les méthodes de ses agents…

Un genou qui pose problème…

La folle journée de Bamba Dieng n’est pas terminée… Alors qu’il pensait revêtir le maillot de Nice cette saison, le Sénégalais n’a pas réussi sa visite médicale ! Rebondissement numéro 12 de la journée ! Un problème à son genou a été détecté. Si l’OM a déjà identifié ce problème physique sur Bamba Dieng, l’écurie phocéenne a fait le nécessaire avec des spécialistes pour sécuriser tout ça. Mais avec le laps de temps d’une fin de mercato, Nice n’a pas pu le faire. Bamba Dieng ne peut donc pas être transféré à Nice !

Joker médical

Ce vendredi, lendemain de fermeture du mercato, la feuilleton Bamba Dieng connait un nouvel épisode. Alors que tout semblait perdu, l’espoir reprend pour les Niçois. Les équipes médicales sont à pied d’œuvre pour valider le transfert. Nice va donc utiliser la cartouche du « joker médical » pour pouvoir recruter Bamba Diengaprès la date limite. L’OM va donc récupérer un chèque supérieur à 12 millions d’euros et terminer en beauté son mercato d’été. Seul bémol, les Phocéens renforcent un concurrent direct en Ligue 1…