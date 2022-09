Mercato : Top 5 des clubs qui ont le plus dépensé

Alors que le mercato estival a fermé ses portes ce jeudi soir, l’heure est au bilan. Qui sont les 5 clubs ayant le plus dépensé cet été ? Comme souvent, on ne retrouve que des clubs de Premier League. Crédit photo : Icon Sport.

1/ Chelsea (281,99 M€)

Les Blues ont envoyé le paquet cet été après avoir beaucoup fait parler la saison dernière en rapatriant Romelu Lukaku pour 113 millions d’euros. Dépouillés après les départ de Marcos Alonso, Emerson, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, les dirigeants londoniens ont du employer les grands moyens pour se reconstruire en défense. Et la recrue phare cet été, qui a été officialisée ce jeudi matin, se nomme Wesley Fofana. L’ancien stéphanois a été recruté pour un peu plus de 80 millions d’euros, faisant de lui l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire.

$87M signing Wesley Fofana in his new threads 🔵 pic.twitter.com/dZGhEZnsVf — B/R Football (@brfootball) August 31, 2022

Le secteur défensif a aussi été renforcé par les arrivées de Kalidou Koulibaly (38M€) et de Marc Cucurella (65M€). A noter également des changements en attaques après les retour de Romelu Lukaku à l’Inter Milan et de Timo Werner à Leipzig. Le Citizen Raheem Sterling est arrivé contre 56 millions d’euros. Enfin Pierre-Emerick Aubameyang, ancien Gunners, a été officialisé dans les derniers jours du mercato (12M€).

2/ Manchester United (238M€)

Encore un club de Premier League. Les Red Devils ont fait honneur à leur réputation de dépensiers. Le nouvel entraîneur, Erik ten Hag, veut imposer sa patte et cela se remarque dans les arrivées puisque le Néerlandais Tyrell Malacia a rejoint MU pour 15 millions d’euros. L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam s’est également appuyé sur deux de ses anciens piliers dans la capitale hollandaise. Le défenseur central Lisandro Martinez et l’attaquant Antony ont rejoint leur père spirituel pour respectivement 57 et 95 millions d’euros. Le Brésilien est d’ailleurs le deuxième joueur le plus cher de l’histoire des Red Devils et le joueur le plus cher de l’été.

Erik ten Hag is finally reunited with Antony 🥺 pic.twitter.com/13VMoHiekc — GOAL (@goal) September 1, 2022

Enfin, la pierre angulaire du Real Madrid, Casemiro, a rejoint ses anciens coéquipiers Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo après neuf années chez les Merengues. Encore un gros chèque fait par Manchester United : 70 millions d’euros.

3/ West Ham (182M€)

Ce n’est plus une surprise, plus les années passent et plus les Hammers se lâchent pendant le mercato. En effet, West Ham a de grandes ambitions surtout après sa dernière demi-finale en Ligue Europa la saison dernière. Il faut maintenant performer en Premier League. Et pour ça, la direction londonienne a misé sur 8 renforts de qualité. West Ham a beaucoup pioché en Ligue 1 puisque le Lyonnais Lucas Paqueta (43M€), le Rennais Nayef Aguerd (35M€), le Parisien Thilo Kehrer (12M€) ont rejoint les pensionnaires du London Olympic Stadium.

L’ancien gardien du PSG, Alphonse Aréola a été définitivement acheté pour 9,30 millions d’euros après une dernière saison en prêt dans l’effectif de David Moyes. Promis au club parisien dans un premier temps, l’Italien Gianluca Scamacca a finalement traversé la Manche. L’avant-centre auteur de 16 buts en Série A la saison dernière avec Sassuolo a été transféré pour 36 millions d’euros.

4/ Tottenham (169,90 M€)

Les Spurs ont aussi décidé d’aligner avant de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions, au passage dans le groupe de l’OM. Après de nombreuses années à Everton, l’avant-centre Richarlison a rejoint Tottenham pour 58 millions d’euros. Le milieu de terrain d’Antonio Conte a aussi été réajusté avec l’arrivée de Yves Bissouma depuis Brighton (29M€). Ce n’est pas forcément une recrue mais Cristian Romero, au club depuis la saison dernière en prêt, a enfin été acheté à hauteur de 50 millions d’euros à l’Atalanta Bergame. On peut aussi noter les arrivées libres de Ivan Perisic et de Clément Lenglet. Enfin, l’arrière gauche Destiny Udogie et l’arrière droit Djed Spence sont arrivés ont rejoint Tottenham pour 18 et 15 millions d’euros.

5/ Nottingham Forest (161,95 M€)

Forest a signé 21 nouveaux joueurs, qui dit mieux ? Personne. Certes, il n’est pas le plus connu mais le milieu de 22 ans, Morgan Gibbs-White, est la recrue la plus chère de Forest cet été, achetée contre presque 30 millions d’euros. Deux autres joueurs ont été délogés contre plus de vingt millions d’euros. Il y a Taiwo Awoniyi, le buteur fou de l’Union Berlin qui a marqué 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et qui a été délogé contre 20,50 millions d’euros. Neco Williams, jeune arrière droit prometteur de 21 ans formé à Liverpool a, quant à lui, été recruté pour 20 millions d’euros.

Il y a aussi d’autres noms bien connus qui ont rejoint le navire des Reds comme les deux anciens de Manchester Utd, Dean Henderson et Jesse Lingard. Le milieu de l’Atalanta Bergame, Remo Freuler (30 ans), et le sénégalais Cheikhou Kouyaté (32 ans), vont aussi apporter toute son expérience au vestiaire du promu et à ses jeunes. Renan Lodi a aussi posé ses valises chez Forest, tout comme le Français Moussa Niakhaté, défenseur à Mayence depuis quatre ans. Enfin, Nottingham a aussi pioché en Ligue 1 avec les arrivées du Troyen Giulian Biancone contre 10 millions d’euros et du Bordelais Ui-Jo Hwang pour 2,50 millions d’euros, aussi tôt prêté à l’Olympiakos en Grèce.

🇧🇷 Renan Lodi makes his Forest debut

🇨🇭 Remo Freuler starts in midfield

🇸🇳 Cheikhou Kouyaté comes into defence Our side to face @ManCity 👊 pic.twitter.com/YMRarOca6l — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 31, 2022

