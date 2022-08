Aouar dit oui à la Premier League et un promu

Auteur d’une saison contrastée lors du dernier exercice, Houssem Aouar semble se détacher petit à petit de l’Olympique Lyonnais. Le franco-algérien de 24 ans est prêt à rallier l’Angleterre. Crédit photo : Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport.

Il aurait du partir en septembre 2020 à Arsenal, Houssem Aouar devrait finalement rallier la Premier League deux ans plus tard mais pas pour filer chez les Gunners, très chauds sur son cas depuis. Pas le même standing mais historiquement parlant, il sera difficile de faire mieux. Promu de Championship, c’est Nottingham Forest qui tient la corde pour le Lyonnais d’après RMC Sport. Le club, deux fois vainqueur de la Ligue des champions, a tendu la main au milieu de terrain des Gones alors que ce dernier est sous contrat jusque juin 2023.

Une offre de 15 millions d’euros ?

Jamais deux sans trois. Houssem Aouar a enfin dit oui aux Reds et le club anglais va formuler sa troisième offre à Jean-Michel Aulas. L’Olympique Lyonnais avait refusé les deux premières pour son joueur formé au club, à qui il reste seulement une année de contrat. Possédant un bon de sortie depuis deux ans, Houssem Aouar est estimé à 25 millions d’euros d’après Transfermarkt et la direction lyonnaise pourrait lâcher son joueur pour 15 millions d’euros, à défaut de le voir partir libre une saison plus tard. Il devrait signer avec le promu anglais jusque 2027.

Houssem #Aouar is set to join Nottingham Forest from Lyon on a permanent deal for 15M€ + 3M€ in bonuses, medicals and paperworks are ready for the player in England. 🇲🇫🔴 #NottinghamForest — Pedro Almeida (@pedrogva6) August 14, 2022

En cas de départ, Jean Michel-Aulas perdra l’un de ses joueurs clés, la preuve puisque Peter Bosz l’a fait joué 45 matchs la saison dernière (8 buts, 4 passes). Coup du sort ou non, c’est bien lui qui a été sorti par son entraîneur contre Ajaccio lors de la 1ère journée de Ligue 1 après le carton rouge d’Anthony Lopes. Un signe ?

Lyon et Nottingham doivent encore négocier

Si Houssem Aouar est tombé d’accord avec le promu pour rejoindre la Premier League, l’opération est encore loin d’être conclue. L’Olympique Lyonnais ne devrait tout de même pas s’opposer à la vente de son produit brut formé dans le Rhône. A 15 millions d’euros, le milieu lyonnais donnerait un gros coup de pouce aux comptes de Jean-Michel Aulas qui n’ont enregistré qu’une seule rentrée d’argent dans ce mercato de 2,50 millions d’euros. Il s’agit de la vente de l’ex-capitaine Léo Dubois à Galatasaray.

Nottingham Forest et son mercato XXL

Pourtant promu de Championship, Nottingham Forest est en train de réaliser l’un des meilleurs mercatos en Premier League cet été. A ce jour, les dirigeants ont déjà dépensé près de 120 millions d’euros et souhaitent que Houssem Aouar devienne leur 16e recrue estivale. Le Lyonnais deviendrait l’un des joueurs les plus chers de l’été pour Nottingham derrière Taiwo Awoniyi (20,50M€) et Neco Williams (20M€). D’autres joueurs plus connus ont rejoint l’effectif de Steve Cooper comme Jesse Lingard et Dean Henderson, arrivés de Manchester United. Ou encore Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace, Remo Freuler de l’Atalanta Bergame et le Français Moussa Niakhaté de Mayence.