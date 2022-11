Manchester United et Liverpool se dressent sur le chemin du PSG… Grosse bagarre en vue !

Sur la piste d’Antonio Silva, le PSG va avoir du fil à retordre pour pouvoir mettre la main sur la pépite portugaise du Benfica Lisbonne. Le gamin de 19 ans est suivi par Manchester United et Liverpool, avec la ferme intention de refaire une folie sur le marché des transferts.

Quand il est question de dépenser une somme folle sur le marché des transferts pour un défenseur, Manchester United et Liverpool sont les rois. Pour Harry Maguire, Manchester United a dépensé 87 millions d’euros pour se l’offrir. Jamais un club n’avait dépensé autant d’argent pour un défenseur central. Seul Liverpool avait fait mieux, un an avant (2018), en signant un chèque de 83 millions d’euros pour Virgil Van Dijk. Si l’argent de Liverpool a été 12 fois mieux investis que celui de Manchester United, les deux clubs de Premier League savent faire quand il s’agit de payer le prix fort pour un taulier défensif.

Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG…

António Silva foi eleito o melhor defesa da Liga em setembro. pic.twitter.com/aEPgvxsHB1 — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 17, 2022

87 millions d’euros pour Antonio Silva ?

En effet, dans le dossier Antonio Silva, le journaliste italien Marco Barzaghi révèle que Manchester United et Liverpool sont bien positionnés. Les deux clubs anglais suivent attentivement la progression de ce défenseur de 19 ans qui réalise une saison incroyable. Avant même d’avoir disputé 15 matchs en pro, il illumine le Benfica Lisbonne et file tout droit vers une Coupe du Monde au Qatar avec la Seleçao. Pour Antonio Silva, dont la clause libératoire est fixée à 100 millions d’euros, Manchester United et Liverpool sont prêts à tout. Même à mettre 75 millions de Livres sur la table, soit 87 millions d’euros !

Le PSG va devoir jouer serrer

Fortement intéressé par Antonio Silva, que Luis Campos adore, le PSG est dans une situation compliquée. D’abord parce que les finances du club ne sont pas au top. Le Parisien annonce un déficit de plus de 300 millions d’euros, ce qui serait énorme. Mais surtout parce que la concurrence grandit à vue d’œil pour le prodige du Benfica. Média Foot a révélé en exclusivité les intérêts de Valence et Naples, deux clubs que connait bien Jorge Mendes. Plus récemment, c’est le Milan AC qui a clairement craqué sur lui et qui veut faire un coup l’été prochain en l’installant dans sa défense. Avec Manchester United et Liverpool, les choses se compliquent d’autant plus car ces clubs ont des moyens financiers, aujourd’hui, plus puissants que Paris.

https://twitter.com/B24PT/status/1584989281164165143?s=20&t=m1E7kgf-k5lqg8m3jqhmyQ

Si fort que ça ?

La question qui se pose, c’est de savoir si ce Antonio Silva en vaut vraiment la peine ? Le Portugais vient d’avoir 19 ans (30 octobre) et à son actif, il n’a que 13 matchs sous les couleurs du Benfica Lisbonne. 13 matchs, toutes compétitions confondues… En début de saison, il n’était pas vraiment prévu au programme. Intégré à la préparation estivale, il devait monter en puissance et faire des débuts progressifs avec Benfica. Antonio Silva a immédiatement séduit et convaincu. En Liga Bwin comme en Ligue des Champions, il se mue en patron, avec une régularité, un sérieux et une maturité assez bluffante. Suffisant pour valoir 87 millions d’euros ? Clairement, non… S’il a le potentiel pour devenir un grand joueur, il a encore du chemin à faire pour prouver sa valeur. Terminer la saison avec le Benfica, sur ce registre, serait déjà un premier point. Mais les clubs intéressés sont pressés de le récupérer. La hype qui entoure le joueur, bien aidée par son match contre le PSG (il a muselé Mbappé pendant 90 minutes) puis la Juventus (premier but en pro), est un effet qui va s’estomper. Mais il y a peu de chance que Benfica n’accepte de discuter en dessous de 50 millions d’euros dans les mois à venir…

Un record à battre

Au classement des plus gros transfert du championnat portugais, on retrouve Joao Felix, acheté par l’Atletico de Madrid 127 millions d’euros. Le Portugais devance Darwin Nunez, encore un joueur du Benfica, cédé 80 millions d’euros à Liverpool cet été. A la troisième et quatrième place, encore des Benfiquistes : Ruben Dias (71 M€, Manchester City) et Bruno Fernandes (63 M€, Manchester United).

Antonio Silva doit donc être armé pour faire partie de ce gratin. A son poste, le record à battre est donc celui de Ruben Dias avec 71 millions d’euros.