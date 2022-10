Coupe du Monde : Au Qatar, il pourrait être la grande sensation de l’hiver…

Étincelant avec le Milan AC, Rafael Leao va disputera sa première compétition internationale dans la peau d’un titulaire en puissance. Chassé par le PSG, il a l’occasion de montrer au monde l’étendue de son grand talent.

Alors que le Portugal n’a jamais fait mieux qu’une demi-finale en Coupe du Monde, la Seleçao das Quinas dispose pour l’édition 2022 d’un effectif impressionnant. Assurément, la sélection portugaise figure parmi les favoris et contient plusieurs jeunes talents qui rayonnent en club, notamment Rafael Leao.

Une explosion récente

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe et notamment le PSG, Rafael Leao devrait toutefois prolonger son contrat à l’AC Milan comme l’a récemment révélé la Gazzetta dello Sport. Arrivé en Lombardie en aout 2019 en provenance du LOSC, l’attaquant portugais s’est progressivement installé au sein du secteur offensif milanais pour en devenir l’élément fort. Artisan majeur du sacre des Rossonneri la saison dernière grâce à ses 11 buts et 8 passes décisives, Leao a entamé le nouvel exercice 2022-2023 sur les mêmes bases et semble encore plus influent dans le jeu de son équipe, de quoi le mettre en confiance pour aborder la Coupe du Monde, première grande compétition internationale à laquelle il va participer. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AC Milan, ses performances seront scrutées et pourraient déterminer son avenir au moment où sa valeur marchande est estimée à hauteur de 70 millions d’euros.

Rafael Leao, en route pour un second titre consécutif de MVP de Serie A ? pic.twitter.com/N3z8TxcLeu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 21, 2022

Un profil idéal pour Fernando Santos

À l’AC Milan, Rafael Leao évolue en tant qu’attaquant gauche. Toutefois, ce dernier est également capable de jouer dans le couloir droit mais également dans l’axe. Une aubaine pour Fernando Santos qui dispose là d’un joueur complet et en totale confiance. Le récent forfait de Diogo Jota va confier encore plus de responsabilités au jeune milanais qui à là l’opportunité de lancer sa carrière en sélection. En effet, s’il a montré tout l’étendu de son talent en club, Rafael Leao court toujours après son premier but avec la Seleçao das Quinas malgré ses 15 sélections. Cet hiver, tout semble réuni pour l’éclosion du joueur 23 ans. Le Portugal dispose d’une équipe très compétitive et a l’expérience des grandes compétitions. De plus, la méforme de Cristiano Ronaldo et les performances mitigées de Joao Felix positionne Rafael Leao comme le véritable leader du secteur offensif portugais, reste maintenant à déterminer si ce dernier va assumer ce statut.