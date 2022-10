Le Milan AC fonce sur Antonio Silva (INFO Média Foot)

Courtisé par Valence, Naples et le PSG, Antonio Silva est également une priorité de recrutement pour le Milan AC qui met tout en œuvre pour le récupérer dans les mois à venir.

Antonio Silva est phénoménal depuis le début de la saison. Et son dernier match en Ligue des Champions prouve qu’il est bel et bien en train de prendre une sacrée dimension… Sous les couleurs du Benfica Lisbonne, le défenseur de 18 ans (il aura 19 ans ce lundi) a inscrit son premier but sur la scène européenne (et son premier but de sa carrière tout court !) contre la grande Juventus (4-3). Impérial en défense, le voilà décisif offensivement, complétant ainsi une palette de plus en plus impressionnante.

António Silva foi eleito o melhor defesa da Liga em setembro. pic.twitter.com/aEPgvxsHB1 — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 17, 2022

Milan craque pour Silva

Comme Média Foot l’a publié en exclusivité, deux clubs sont clairement positionnés sur Antonio Silva, la pépite portugaise du Benfica. Il s’agit de Valence en Espagne et de Naples en Italie. Deux clubs que connait très bien l’agent du joueur, le célèbre Jorge Mendes… Récemment, 10 Sport a évoqué l’intérêt du PSG. Luis Campos a des yeux partout au Portugal et s’intéresse effectivement à ce profil d’avenir pour Paris. Mais nos sources indiquent qu’un nouveau club est de la partie. Il s’agit du Milan AC. Les Milanais sont convaincus de vouloir miser sur le potentiel d’Antonio Silva. Mais en face, la gourmandise est grandissante…

https://twitter.com/B24PT/status/1584989281164165143?s=20&t=DQ3KRJWWVCxax1Dhpe0s_A

Benfica veut beaucoup d’argent

Pour sortir Antonio Silva du Benfica, il va d’abord falloir sortir le chéquier… Le montant de sa clause libératoire atteindrait 100 millions d’euros. 100 millions d’euros pour un joueur d’à peine 19 ans, qui a disputé moins de 15 matchs en pro ? Si aucun club au monde ne s’autorisera cette folie, les demandes du Benfica ne sont désormais plus vraiment éloignées de ce montant astronomique. La presse portugaise parle de 80 millions d’euros depuis sa prestation en Ligue des Champions…Sur Twitter, Fabrizio Romano confirme la tendance en précisant que Benfica l’estime entre 80 et 90 millions d’euros.