Coupe du Monde : Transparent en 2018, ce Français qui pourrait tout casser au Qatar !

De retour à son meilleur niveau, Ousmane Dembele pourrait être l’une des belles surprises françaises de la prochaine Coupe du Monde. Et Didier Deschamps pourrait en avoir grand besoin.

Du 20 novembre au 18 décembre prochain va se disputer la Coupe du Monde au Qatar. Une compétition dont le prestige n’est plus à présenter et où l’Equipe de France tentera de conserver son titre, quatre ans après son sacre en Russie. Pour tenter de décrocher la troisième étoile, les Bleus pourront compter sur un Ousmane Dembele en grande forme. Alors qu’il ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable en sélection, le moment semble plus propice que jamais pour l’ancien rennais.

"Ousmane Dembélé transformera les sifflets en applaudissements." pic.twitter.com/EPOoUfMPpl — Univers Barca 🇵🇸 (@UniversBarca) September 11, 2022

Un niveau de jeu retrouvé

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembele a été une des grandes attractions en Catalogne. Pour des désaccords contractuels, le joueur de 25 ans était ouvertement en conflit avec sa direction. Après des mois de tensions, le Français a finalement prolongé jusqu’en 2024 malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens. Depuis sa prolongation de contrat, Ousmane Dembele est un joueur changé. Bien qu’il ait régulièrement été décisif la saison passée, en témoigne ses 13 passes décisives, son niveau de jeu affiché en ce début d’exercice 2022-2023 fait écho à ses grandes heures du Borussia Dortmund. Ses qualités de percussion retrouvées, le natif de Vernon est un élément offensif indispensable du système de jeu de Xavi. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives en 9 matchs de championnat, sa relation technique avec Robert Lewandoski se développe rencontre après rencontre, ce qui n’a pas échappé à Didier Deschamps, qui l’a rappelé lors des derniers rassemblements.

10e but en Ligue des Champions pour Ousmane Dembélé. 🇫🇷✨ pic.twitter.com/Px3pI2IUjn — BeFootball (@_BeFootball) October 12, 2022

Le moment de briller en bleu

Joueur bourré de talent, Ousmane Dembele n’a pas encore exploité son plein potentiel, surtout en Equipe de France. Champion du monde en 2018, l’ancien rennais était cantonné à un rôle de remplaçant. Alors que le quatuor offensif Matuidi-Griezmann-Mbappé-Giroud était bien installé par Deschamps il y a quatre ans, l’animation offensive du sélectionneur français est encore une source d’interrogation, et Dembele pourrait en profiter. Devant Nkunku et Diaby dans la hiérarchie des offensifs, l’ancien du Borussia Dortmund pourrait également profiter de la méforme de Griezmann. Avec 28 sélections et 4 buts en Bleus, Dembele dispose d’une solide expérience internationale, ce qui a son importance pour Didier Deschamps. En revanche, le système de jeu choisi par le sélectionneur français déterminera assurément la titularisation ou non de Dembele. De plus en plus adepte du 3-5-2, le rôle des pistons lié à cette organisation ne penche pas en faveur du joueur de 25 ans, ou Clauss, Coman et Théo Hernandez ont déjà fait leurs preuves.