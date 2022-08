Tout s’accélère pour Bamba Dieng, l’OM proche d’un nouveau transfert…

Poussé vers la sortie par l’OM, Bamba Dieng pourrait quitter le club ces prochaines heures et prendre la direction d’un club de Ligue 1.

C’est l’invité surprise d’un mercato dont il ne pensait pas faire partie. Et pourtant, Bamba Dieng a dû se résigner sur son sort… Malgré de très bonnes prestations la saison dernière et une place qui commençait à devenir évidente dans le 11 de départ de Jorge Sampaoli, le Sénégalais est prié de partir. Igor Tudor et Pablo Longoria lui indiquent la porte de sortie, sans trop d’explication. Et ces derniers jours, son avenir est en train de peut-être basculer. En Ligue 1, Lorient et Nice se disputent sa signature.

Avec un avantage marqué pour les Merlus.

Nice préfère Labore

C’est d’abord l’OGC Nice qui aurait tenté une percée pour Bamba Dieng. Lucien Favre veut du changement en attaque, quitte à se séparer d’Amine Gouiri, pourtant excellent. L’arrivée de Sofiane Diop pour 22 millions d’euros est une première étape, les Aiglons en veulent une seconde. Mais visiblement, ça ne sera pas Bamba Dieng. Nice se tourne vers Gaëtan Laborde, qui reformera donc son duo avec Andy Delort sur la Cote d’Azur ! Quant à Bamba Dieng, c’est donc vers Lorient qu’il se dirige.

Bamba Dieng 🇸🇳 garde le sourire malgré cette période agitée 📹⚪️🔵 #TeamOM pic.twitter.com/RIvjkgvFlY — Infos OM (@InfosOM_) August 30, 2022

En route vers Lorient ?

Après avoir très bien vendu Armand Laurienté à Sassuolo pour plus de 13 millions d’euros (bonus compris), Lorient tente de s’offrir en dernière minute le Marseillais Bamba Dieng. Plusieurs sources indiquent qu’une offre a été transmise. Elle serait comprise entre 8 et 12 millions d’euros. Reste à savoir s’il acceptera de quitter l’OM, qui va disputer la Ligue des Champions, pour Lorient, qui joue pour sa survie en Ligue 1… Mais s’il décide de rester, Dieng prendra le risque de ne pas jouer. A 22 ans, c’est tout sauf bon pour sa carrière.

Dieng dans l’incompréhension

En retrouvant le chemin de l’entraînement, cet été, Bamba Dieng ne s’attendait sûrement pas à un tel sort. Mais l’arrivée d’Igor Tudor a changé ses plans. Il y a un mois, son conseiller Seydou Bocar Seck répondait aux questions de la Provence. Ils attendaient des éléments pour comprendre la situation. Des éléments qui ne sont pas venus, hormis : « Par ici la sortie » : « Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. Pas mal de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé. Cela le conforte sur son choix et sur la voie qu’il a décidé de prendre qui est de rester au club, améliorer constamment ses performances, et rendre fier et heureux le peuple marseillais. On sait que les supporters sont assez exigeants. Il a compris que les gens pouvaient être durs, même si sa première saison a été plutôt satisfaisante, parce qu’ils croient en lui. Il a envie de le leur rendre. Si le problème est purement sportif, s’il y a quelque chose qui ne va pas, le minimum, surtout pour un joueur jeune en progression, c’est aller vers lui et de lui dire : « Il y a telle et telle chose qui te manquent. Travaille dessus » ».