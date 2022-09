Luis Suarez enflamme l’Uruguay avec un but de fou

Il a tourné la page européenne cet été mais se porte à merveille. Rentré au pays dans son club formateur du Nacional de Montevideo, Luis Suarez a inscrit un but exceptionnel cette nuit. Crédit photo : PictureAlliance / Icon Sport.

On parle bien de l’attaquant uruguayen et non du Marseillais. Ne vous inquiétez pas pour Luis Suarez, le buteur fou n’a rien perdu de son talent de finisseur. Après avoir fait rêver les supporters de l’Ajax Amsterdam, de Liverpool, du Barça et de l’Atlético Madrid, l’avant-centre de 35 ans a décidé de faire vivre la même chose à son peuple. Dans sa ville et son club formateur qu’il a quitté à ses 19 ans pour rejoindre les Pays-Bas, premier chapitre d’une folle carrière européenne. Arrivé comme une star il y a quelques semaines, Luis Suarez est en train de prendre feu petit à petit. Cette nuit dans le derby face à Peñarol, le Nacional s’est imposé (3-1) et peut remercier la légende aux 65 buts avec la Celeste. Le numéro 9 a doublé la mise au retour des vestiaires avec un but sensationnel, presque déjà vu lors de ses années dorées à Liverpool.

En effet, les buts de loin sont une véritable spécialité pour l’attaquant estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt. A Liverpool, El Pistolero a régalé de par ses buts de classe mondiale. L’une de ses réalisations à Anfield ressemble étonnamment à ce missile face au Peñarol.

Luis Suarez’s crazy volley against Norwich.

{2013} pic.twitter.com/hbAoJC8OGV — LFC Goals (@LFCGoals_) April 25, 2016

Luis Suarez, retour réussi du “Pistolero”

Luis Suarez scored an absolute worldie tonight for his boyhood club Nacional 🚀🇺🇾 You never lose it 🪄 pic.twitter.com/qTEZqodn5O — LiveScore (@livescore) September 4, 2022

Sa carrière européenne est grandiose du début à la fin. La pièce maîtresse de la MSN, formée avec ses amis Léo Messi et Neymar, a continué à gagner des titres à l’Atlético Madrid alors que tout le monde l’enterrait. A 35 ans, il a fait le choix du cœur. Après qu’aucune offre européenne concrète ne soit arrivée à sa porte. Célébré comme un héros dans son stade, El Gran Parque Central, et sous les yeux de sa famille, Luis Suarez a déjà disputé cinq rencontres avec El Nacional. Titularisé à trois reprises, Luis Suarez a marqué trois buts dont ce coup dé génie la nuit dernière. Ce qui en fait le cinquième meilleur buteur de Primera Division. Prendre le plus de plaisir possible au pays avant de briller lors de la prochaine Coupe du monde, sa dernière. Voici l’objectif numéro un de l’ancien barcelonais.