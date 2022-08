Fofana, Malinovski, Laborde… Longoria a tranché, la prochaine recrue de l’OM, c’est ce joueur !

L’OM souhaite terminer son mercato estival par une dernière signature. Un nouvel atout offensif pour parfaire cet effectif qui tourne déjà plutôt pas mal. Et les supporters vont être ravis de cette signature…

Après avoir bien bossé tout l’été, Pablo Longoria fait un peu de rab’. Il faut dire que du côté des départs, l’OM a encore un peu travail pour que Frank McCourt soit satisfait. Le propriétaire du club avait demandé du ménage et des économies de salaire. En échange, il investirait pour renforcer l’effectif qui prépare son grand retour en Ligue des Champions. Et Frank McCourt n’a pas failli puisque six défenseurs sont arrivés en plus de Jordan Veretout (AS Rome), Luis Suarez (Grenade) et le terrible Alexis Sanchez (Inter Milan). Et un petit dernier pourrait compléter le tableau d’ici ce soir…

Cap sur Malinovski !

Dans ce sprint final du mercato, difficile d’avoir une lecture très claire de ce qu’il se passe. Tous les clubs s’agitent, les agents en font de même. Et les noms circulent à grande vitesse… Pour l’OM, ceux de Seko Fofana (RC Lens), Ruslan Malinovski (Atalanta) ou encore Gaëtan Laborde (Rennes) circulent à grandes enjambées sur les réseaux sociaux. Si toutes ces pistes ne sont pas réellement chaudes, l’une d’entre elle a toutefois le mérite de devenir plus que concrète… Pour le plus grand plaisir des supporters de l’OM, c’est Ruslan Malinovski qui serait en route vers Marseille !

L’OM veut finir fort sur le marché des transferts et pense à Malinovski Tout en cherchant à se débarrasser des indésirables (Amavi, Caleta-Car, Dieng), le club olympien espère une douzième recrue sur le gong, l’Ukrainien Malinovski. https://t.co/5mfT9Vb3BP pic.twitter.com/uy5kCJ10Ur — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2022

Un super coup pour finir en beauté

Milieu offensif de l’Atalanta, Ruslan Malinovski est l’un des meilleurs joueurs ukrainiens du moment. Courtisé par Tottenham, il est chassé par Pablo Longoria depuis de longues semaines. Maintenant que l’OM a verrouillé ce dossier, l’Espagnol ne le lâche plus jusqu’à ce que ce soit officiel… MsiS dans cette dernière journée où tout devient possible, il faut garder la tête froide.