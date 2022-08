OM : Longoria tente le coup Malinovskyi

Après avoir ramené Alexis Sanchez à la Canebière, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le président de l’Olympique de Marseille s’attaque à un autre gros joueur de Série A : Ruslan Malinovskyi. Crédit photo : SUSA / Icon Sport.

L’Olympique de Marseille adore faire son marché en Italie, alors pourquoi arrêter si les résultats sont là ? Si Pau Lopez (Roma) et Arkadiusz Milik (Napoli) proviennent du Calcio, on peut aussi y rajouter les noms de Jordan Veretout (Roma) et Alexis Sanchez (Inter), tous deux arrivés cet été. Mais Pablo Longoria veut encore piocher de l’autre côté des Alpes pour se construire une équipe à la hauteur de la Ligue des champions.

C’est la grosse nouvelle du jour côté phocéen, Ruslan Malinovskyi a de fortes chances de laisser son maillot de la Dea contre celui de l’Olympique de Marseille. En effet, ce dernier est prié de se trouver une porte de sortie à un an de la fin de son contrat chez les pensionnaires du Gewiss Stadium. En quête d’un nouveau challenge, l’Ukrainien est la priorité de Pablo Longoria dans l’entrejeu marseillais.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM

Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation – still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022