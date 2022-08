Mercato, Cristiano Ronaldo : Tout l’OM et l’Europe s’emballent… pour rien ?

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo revient de plus en plus à l’OM et que plusieurs indices supposés fleurissent sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais pourraient rapidement déchanter. Explication.

Difficile de savoir d’où provient la rumeur. Mais une chose est sûre, impossible de passer à côté du dossier Cristiano Ronaldo à l’OM depuis 48 heures… Sur la toile et les réseaux sociaux, les supporters de l’OM sont de plus en plus nombreux à relayer, commenter et rêver d’une arrivée de CR7 sur la Canebière. Et même les stars commencent à s’y mettre pour ajouter un peu plus à la folie naissante d’un dossier qui, possiblement, n’existe même pas !

Jul prend position

Pour comprendre l’ampleur de la rumeur Cristiano Ronaldo à l’OM, il suffit de jeter un œil sur le hashtag #RonaldOM. Une véritable folie qui s’étend un peu plus d’heure en heure… Et encore plus depuis que des personnalités comme Jul, incontournable rappeur marseillais, a pris position avec un post sans équivoque : « Laissez moi rêver ». Il n’en fallait pas moins pour que les fans de l’OM s’engouffrent dans la brèche et ranime encore un peu plus un mouvement qui dépasse désormais très largement les simples frontières de la cité phocéenne.

Di Méco et Niang passent commande

Idole du peuple phocéen et personnalité incontournable de RMC, Eric Di Méco a lui aussi exprimé une position très claire : « Ce serait impardonnable de ne pas essayer pour moi. C’est de la science-fiction, il y a une chance sur mille. Et je même plus loin : par bonheur, par miracle, il viendrait te mettre le bordel dans le vestiaire, rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l’OM à la ville, il faut le tenter ». Même son de cloche pour Mamadou Niang, attaquant légendaire du Vélodrome : « Quand t’as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup ! »

La presse anglais en parle !

Sur Twitter, la chanteuse Vitaa a remis une pièce dans le jukebox : « Je crois bien que j’ai croisé Jorge Mendes à l’aéroport de Toulon-Hyères avant mon décollage pour Paris… Je dis ça, je dis rien cricri… (Et allez l’OM…) #RonaldOM » Le célèbre média anglais, Sky Sports, a réalisé une émission ce mercredi sur la possible venue de Cristiano Ronaldo à l’OM ! En France, tous les médias relayent et évoquent l’information, sans pour autant apporter d’élément concret. Et c’est bien ça le souci… A l’heure actuelle, il ne s’agit que d’une rumeur. Sans fondement. Nourrie par le désir de milliers de supporters.

Fake news en approche ?

L’Equipe, RMC, Le Parisien ou bien des médias étrangers sérieux comme le Times, AS ou la Gazzetta dello Sport : Aucun n’a évoqué sérieusement le dossier Cristiano Ronaldo à l’OM. La dernière information concernant CR7 impliquait le Borussia Dortmund, qui aurait refusé les avances de Jorge Mendes. Pour le reste, il n’y a rien de réellement concret à se mettre sous la dent. Si ce n’est un démenti formel du club… Comme pour la vente de l’OM, qui est sensée arriver depuis un an dixit Thibaud Vézirian, l’écurie phocéenne a démenti l’existence d’un intérêt pour Cristiano Ronaldo. A six jours de la fin du mercato, ça sent l’emballement pour rien à plein nez…