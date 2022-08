Seko Fofana proposé au PSG et… se fait recaler ! (INFO Média Foot)

Après avoir changé de représentant, Seko Fofana a vu son profil soumis au PSG, qui recherche encore un atout offensif. Mais Paris n’a pas donné suite.

A quelques jours de la fermeture du mercato estival, Seko Fofana a donné un nouveau virage à sa carrière. Le milieu de terrain du RC Lens vient en effet de confier la gestion de ses intérêts à un nouveau représentant. Il s’agit de Meïssa N’Diaye et de l’agence Sport Cover. Un virage qui laisse clairement entrevoir les envies de Fofana pour cet été : un transfert.

Le PSG dit non à Fofana

Plus de temps à perdre dans ce mercato estival qui ferme ses portes au 31 août. Si Seko Fofana aspire à relever un nouveau défi de plus grande ampleur, il doit vite trouver une porte de sortie à la hauteur de son talent. Et selon nos infos, son nouveau représentant a déjà dégainé en coulisses. Meïssa N’Diaye a tout simplement proposé les services de Seko Fofana au PSG ! Après avoir finalisé la venue de Nordi Mukiele, N’Diaye pensat pouvoir faire coup-double. Paris, qui cherche à trouver un nouvel atout pour sa dynamique offensive, a coché le nom de Fofana depuis plusieurs mois. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Luis Campos n’a pas donné suite.

Visiblement, Paris a d’autres priorités que Seko Fofana…

Hello les #rclens ⚽️⚽️⚽️

On va encore beaucoup parler de Seko #Fofana ce week-end#ACARCL

Sur @fbleunord 🎙️📱📻Je suis revenu sur cet été agité qui ne semble pas perturbé ce grand pro Vous pouvez écouter le sujet ici :

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/gTkfr4swDr — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) August 13, 2022

En route vers l’étranger ?

La porte du PSG est ainsi fermée. Pour Seko Fofana, il sera très probablement question de l’étranger. Avec le réseau dont dispose Sport Cover, la Premier League pourrait clairement être une destination. Il suffit de regarder la liste des joueurs gérés par cette agence pour comprendre que Seko Fofana peut rêver d’Europe : Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Nordi Mukiele (Paris SG), Geoffrey Kondogbia (Atletico Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City), Michy Batshuayi (Chelsea FC), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Amine Harit (Schalke 04), Alban Lafont (FC Nantes), Lucas Gourna (RB Salzburg) ou encore Willy Boly (Wolverhampton).