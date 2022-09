Pris d’assaut tout l’été, le RC Lens a résisté aux envahisseurs !

Ca été l’un des feuilletons chauds de la Ligue 1 mais le RC Lens a finalement résisté face aux propositions de nombreux clubs français et européens pour son élément indispensable Seko Fofana. Retour sur ce dossier mouvementé, jusqu’au bout du bout…

Un début de saison à la hauteur des espérances des supporters lensois permet au club de figurer à la troisième place du classement de Ligue 1 au bout de quatre journées, et de tenir tête au PSG en restant au contact. Mais l’été a été difficile à traverser pour le RC Lens, tant les discussions pour s’offrir le milieu de terrain Seko Fofana ont été nombreuses. Que ce soit en France ou ailleurs en Europe, les clubs se bousculent pour attirer Seko Fofana dans leurs filets. Après avoir débuté sa carrière à Manchester City, le Franco-Ivoirien a bien évolué et c’est avec Lens que son talent se révèle sur la pelouse. Après son passage à Udinese, Fofana est maintenant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et sa présence n’est pas étrangère aux résultats incroyables des Lensois depuis l’année dernière.

L’élément central de l’effectif lensois

Déjà tout proche d’accrocher une place européenne à l’issue de l’exercice 2021-2022, le RC Lens semble parti pour la même chose en ce début de saison. Septièmes de Ligue 1, les Lensois peuvent compter sur leur excellent élément Seko Fofana, l’un des meilleurs joueurs du Championnat. Elu dans l’équipe-type de la saison lors des Trophées UNFP 2022, il a aussi reçu le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Joueur le plus cher de l’histoire du club lors de son arrivée en 2020, Seko Fofana est l’élément central de l’équipe et logiquement, son profil intéresse beaucoup en France et en Europe. Véritable machine technique du milieu de terrain, il est le meneur de jeu de Lens. Après avoir perdu Jonathan Clauss, les Sang et Or ont tout fait pour garder leur pépite.

Entendez le gros changement de bruit quand Seko Fofana arme sa frappe, nous savions déjà que ce ballon ⚽️ allait faire Goal !

Quelle ferveur de ouf 😅🤪 ….

Un mercato très agité

Depuis quelques mois, le cas de Seko Fofana intéresse et la période de mercato pendant les mois de juillet d’août a été très animée pour le RC Lens. Avec des propositions reçues de partout, surtout en Ligue 1, le club a croulé sous les discussions. Mais les Lensois n’ont pas lâché l’affaire et ont tenu bon. Le PSG, l’OM, l’OL ou encore le Stade Rennais avaient Seko Fofana dans le viseur mais des prétendants venus d’ailleurs se sont invités dans la discussion. Après son expérience à Manchester City, c’est Arsenal, un autre grand club de Premier League, qui a formulé son souhait de recruter Seko Fofana.

Par chance, le RC Lens a tenu. Jusqu’à la dernière heure de la dernière journée. Malgré les offres et les tentations. Et en cadeau, les Lensois ont offert une superbe victoire à leurs supporters, contre Lorient. Pour avoir une surprise XXL à la fin de la rencontre. Seko Fofana, en personne, vêtu d’un maillot “Captain Seko 2025” ! Partir ? Non ! Seko Fofana a prolongé !