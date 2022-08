Leicester pense toujours à Abdou Diallo (INFO Média Foot)

En quête d’un défenseur central pour compenser le départ de Wesley Fofana, Leicester continue de suivre Abdou Diallo, dont le départ du PSG est programmé d’ici le 31 août.

Le mercato de Leicester promet d’être des plus agités. Les Foxes pourraient vendre à prix d’or Wesley Fofana, chaudement courtisé par Chelsea. Un transfert qui pourrait atteindre 100 millions d’euros ! Et pour le remplacer, Leicester songe à plusieurs pistes. Selon nos infos, l’une d’elle mène à un défenseur du PSG : Abdou Diallo ! Cette piste n’est pas nouvelle, loin de là. Voilà près de deux ans que Leicester suit très attentivement son profil et son évolution.

La Roma arrive

Selon @ilmessaggeroit🇮🇹, l’AS Roma envisage une offre pour Abdou Diallo. Mourinho aime le profil du joueur. L’offre serait un prêt avec une option d’achat (qui deviendra obligatoire en fonction de son nombre d’apparitions). Il n’est pas dans les plans de Galtier. Via @_GIFN — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) August 22, 2022



Pour l’heure, Leicester n’a pas entrepris de démarche concrète auprès du PSG. Mais si le dossier Fofana se concrétise, tout pourrait aller très vite. Mais la concurrence est là pour Abdou Diallo. Le Milan AC a longtemps tenu la corde mais la piste serait désormais éteinte. L’AS Roma a pris le relai, José Mourinho cherchant un nouveau renfort défensif et polyvalent. Comme révélé par Média Foot, West Ham est également sur le coup. Après avoir signé Thilo Kehrer, les Hammers pourraient faire coup double ? Affaire à suivre…