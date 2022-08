Confirmation, le PSG a bien tenté un très, très gros coup en coulisse…

Avant la signature du joueur pour le FC Barcelone, le PSG a multiplié les efforts pour s’approprier cette star internationale, Robert Lewandowski. Sur le départ du Bayern Munich cet été, le président parisien Nasser al-Khelaïfi a bien tenté de ramener le joueur polonais à Paris.



Il est souvent l’auteur de gros coups réalisés, à l’image de l’arrivée de plusieurs stars dans l’effectif parisien, mais Nasser al-Khelaïfi n’a pas réussi à attirer Robert Lewandowski cette fois. Le président du Paris Saint-Germain a profité de sa proximité avec l’agent du Polonais pour le convaincre de rejoindre Paris la saison prochaine. Une affaire qui ne semble pas terminée dans la tête du leader parisien. D’après les renseignements de L’Equipe, le gros coup a vraiment été tenté cet été. Nasser al-Khelaïfi aurait discuté avec l’agent du joueur, Pini Zahavi, avec qui il s’entend bien pour faire venir l’international polonais dans son équipe. L’attaquant a finalement opté pour le FC Barcelone et a connu des débuts mitigés avec sa nouvelle équipe. Âgé de 33 ans, le Polonais a signé un contrat jusqu’en 2026 avec le club catalan, pour une somme à hauteur de 45 millions d’euros.

Neymar n’était pas loin du départ

Selon L’Equipe toujours, le plan de la direction du Paris Saint-Germain était clair. L’idée était de vendre la star brésilienne Neymar afin de faire venir Lewandowski. Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG depuis la fin de la saison dernière, le Polonais a fini par prendre sa décision grâce à un échange avec Xavi lors de vacances à Ibiza. De son côté, le Paris Saint-Germain a dû revoir ses plans de venir épauler son trio d’attaque phénoménal Messi–Neymar–Mbappé.

Le premier but de Robert Lewandowski avec le Barça. 💙❤️🇵🇱 🎥 @FCBarcelona pic.twitter.com/fMz0xr3joR — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2022



Neymar n’a été approché par aucun grand club européen et son objectif est plutôt de retrouver des sensations avec le groupe parisien. Mais ce week-end a montré que la situation peut être compliquée pour lui, sa relation avec Mbappé se dégradant. De son côté, le Paris Saint-Germain a dû revoir ses plans malgré un mercato estival très animé. Le nom de l’attaquant polonais n’a peut-être pas fini de réapparaître.

Un soutien offensif nécessaire

Alors que le club de la capitale est parvenu à se débarrasser de ses quelques joueurs indésirables, le mercato estival a été de très bonne facture. Le plan était de renforcer l’effectif dans tous les secteurs du jeu et ainsi, Mukiele a débarqué en défense, Vitinha en milieu de terrain et l’attaque est renforcée par l’arrivée d’Ekitike. Insuffisant pour Christophe Galtier, qui a encore besoin de suppléer son trio d’attaque.

Le premier choix de Luis Campos était bien Robert Lewandowski mais cette option est désormais impossible et le PSG doit s’adapter au mieux. Pas attiré par la Ligue 1 et l’idée de former un duo avec Kylian Mbappé, le Polonais a mis les Parisiens dans une mauvaise posture. La période de mercato estival n’étant pas encore terminée, le PSG semble se rabattre sur le dossier Marcus Rashford. En attendant, les Parisiens infligent un sacré tarif en tête du Championnat de France…