OM : Longoria a trouvé l’attaquant qu’il veut pour janvier !

L’OM a besoin d’un renfort offensif et Pablo Longoria a coché un nom très précis sur ses tablettes : Marcus Thuram. Le profil parfait pour les besoins d’Igor Tudor.

Après des semaines bien compliquées, l’OM s’est enfin donné un peu d’air avant la trêve, grâce à deux succès consécutifs contre des concurrents directs, à savoir Lyon et Monaco. Quatrièmes à seulement un point du podium, les Phocéens restent dans la course avant d’aborder la seconde partie de saison. Cependant, Pablo Longoria sait que des renforts seront nécessaires pour viser encore plus haut après la trêve. Les prochaines semaines seront pour lui l’occasion de se pencher sur le mercato estival, avec déjà un nom en tête pour renforcer le secteur offensif.

Un renfort désiré en attaque

Si l’OM performe de fort belle manière défensivement en championnat, les performances offensives des Phocéens laissent à désirer. Après les départs de Milik et Bakambu l’été dernier, Longoria a seulement enregistré l’arrivée de Luis Suarez, qui peine à convaincre pour le moment. En plus de ça, Igor Tudor ne semble pas réellement compter sur Bamba Dieng. Dans ce contexte, Alexis Sanchez est le seul attaquant qui répond présent, et ce dernier n’est même pas vraiment un pur avant-centre de formation. Le président espagnol le sait, un renfort à la pointe de l’attaque est nécessaire avant d’attaquer la seconde partie de saison.

L'OM, qui souhaite se renforcer sur le plan offensif, veut anticiper dès cet hiver en allant chercher Marcus Thuram ! 🇫🇷 Le français n'aura plus que 6 mois de contrat. (@tuttosport) pic.twitter.com/bMXNa9Tu5V — BeFootball (@_BeFootball) November 16, 2022

Marcus Thuram, la recrue idéale ?

L’année dernière, Marcus Thuram avait vécu une saison très compliquée, ne comptant que 9 titularisations en championnat, notamment à cause de blessures conséquentes. Le buteur du Borussia Mönchengladbach retrouve des couleurs depuis quelques mois, et réalise un début de saison canon, avec déjà 10 buts en Bundesliga. Sa forme actuelle lui a notamment permis d’être convoqué sur le fil pour la Coupe du Monde avec les Bleus, avec qui il compte déjà 4 sélections. Passé par Guingamp, Thuram connait bien la Ligue 1, et pourrait être tenté par un retour au pays, alors que son club joue seulement les seconds rôle en Allemagne. L’arrivée du buteur de 25 ans serait en tout cas une plus-value considérable pour l’Olympique de Marseille dans l’optique de la course au podium.