Manchester United va casser sa tirelire pour ce joueur serbe

Comme annoncé par Média Foot Marseille il y a deux semaines, Sergej Milinkovic-Savic est tout proche de Manchester United. Une très grosse offre va voir le jour. Les dirigeants de Manchester United comptent passer la deuxième vitesse après un début de saison raté en Premier League et une défaite d’entrée. Crédit : SUSA / Icon Sport.

Alerte rouge à Manchester United. Malgré les arrivées cet été de Christian Eriksen, Tyrell Malacia et de Lisandro Martinez, les Red Devils patinent déjà. Après une présaison pleine d’encouragement, Erik ten Hag et ses hommes sont tombés de haut ce week-end à Old Trafford face à Brighton. Une défaite (1-2) lors de la première journée de Premier League qui inquiète énormément après le niveau de jeu exécrable proposé. Avec cette effectif, Manchester United n’ira pas bien loin et d’autres recrues sont attendues à rejoindre le club. C’est une obligation. Le point le plus important à améliorer est le milieu de terrain après des performances du duo McTominay-Fred catastrophiques. « Je vois toujours les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes caractères, les mêmes personnalités, surtout au milieu de terrain. Ces joueurs ne sont pas à la hauteur et assez bons pour Manchester United » ont déclaré d’anciens joueurs comme Gary Neville ou Roy Keane. Juan Mata, Nemanja Matic et Paul Pogba ont tous quitté le club. Le milieu de terrain mancunien est dans une situation périlleuse.

Un chèque de 68M€ pour Milinkovic-Savic

Le couteau suisse serbe de la Lazio va-t-il enfin quitter l’Italie ? Au top niveau depuis son arrivée dans la capitale transalpine en 2015, Sergej Milinkovic Savic est sur les tablettes de chaque top club européen lors de chaque mercato. Très courtisé par le Paris Saint-Germain à une époque, c’est finalement à Manchester United qu’il pourrait passer un palier. D’après La Repubblica, les dirigeants de MU vont soumettre une offre de 68 millions d’euros à la Lazio pour SMS. Estimé à 70 millions d’euros par Transfermarkt, l’international serbe (34 sélections, 6 buts) fait partie de la short-list d’Erik ten Hag pour densifier son entrejeu, avec un autre joueur de Série A : Adrien Rabiot. Ce dernier est d’ailleurs tout proche des Red Devils.

SMS ouvert à un départ

A la veille de démarrer une huitième saison avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ne dirait pas non à un départ. C’est ce qui est annoncé par Il Messaggero ce jour. « La Lazio l’espère certainement, mais seulement si le numéro 21 décide finalement de renouveler son contrat, qui expire en 2024. Il faut souligner que le milieu de terrain a fait savoir au club qu’il souhaitait changer d’air, viser des étapes importantes comme la Ligue des champions et, surtout, ne pas prolonger son contrat » a déclaré le quotidien romain. Seul problème, cette saison MU disputera la Ligue Europa. Malgré cela il s’agit d’une destination très attirante pour SMS surtout pour les joueurs serbes qui connaissent très bien ce club (Vidic, Matic). Après la déception concernant Frenkie de Jong, la presse anglaise (The Telegraph) annonce que Manchester United est capable de faire le coup double SMS-Rabiot.