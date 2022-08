Le message de Galtier à Icardi, prié de quitter le PSG

Ça sent la fin entre le Paris Saint-Germain et Mauro Icardi, nouveau membre des indésirables. Christophe Galtier a été catégorique en conférence de presse concernant son attaquant qu’il n’avait même pas convoqué à Clermont. Crédit : Hugo Pfeiffer/Icon Sport.

Quand on parle de Mauro Icardi, on pense instinctivement à sa compagne Wanda Icardi et leur relation mouvementée à certains moments, leurs virées à Ibiza, leurs posts Instagram ou alors aux barbecues entre Argentins dans la capitale française. Soit tout sauf du football, ce qui est contraignant pour un attaquant acheté 70 millions d’euros par le Paris Saint-Germain. Mauro Icardi est-il encore un joueur de football ? La question se pose, certes. A l’heure actuelle, l’ancien avant-centre de l’Inter Milan ne fait plus partie du projet sportif de Christophe Galtier et Luis Campos.

Galtier souhaite le départ d’Icardi

Le contact passe mal entre les deux hommes et on l’avait déjà remarqué ce weekend à Clermont puisque le buteur argentin de 29 ans ne faisait pas partie du voyage. Un pur choix sportif mais qui en dit long sur l’avenir de Mauro Icardi dans la capitale française. La saison dernière, il n’a marqué que cinq petits buts en 30 matchs. Cette saison, il n’a toujours pas joué une seule minute en match officiel sous les ordres de Christophe Galtier.

« J’ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif, je l’ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c’est mieux qu’il se relance. Il a pas tout perdu comme ça mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière » a déclaré l’ancien entraîneur niçois face à la presse ce mercredi. Alors que Paris travaille pour finaliser l’opération Fabian Ruiz, Milan Skriniar se fait toujours attendre. Ça s’active aussi en attaque où un nouveau joueur est espéré par Galtier. « Nous allons signer un nouvel attaquant, car nous cherchons à trouver une solution pour Mauro Icardi et Kalimuendo va également rejoindre Rennes ».

Entraînement sans Kalimuendo, Icardi et Dina Ebimbe ce matin, sans surprise. Mbappe est bien là #PSG pic.twitter.com/fMccnmduOK — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 11, 2022

Icardi et les lofteurs du PSG

A une époque considéré comme étant l’un des meilleurs avant-centres au monde quand il empilait les buts avec l’Inter Milan, Mauro Icardi fait désormais partie des joueurs chassés par le Paris Saint-Germain tout comme Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Julian Draxler. C’est ce qu’annonce L’Équipe ce jeudi dans ses colonnes. Mauro Icardi s’est entraîné avec certains jeunes et pourrait, s’il est amené à rester à Paris cet été, jouer avec la réserve du club en National 3. Une réalité compliquée pour l’Argentin alors que son contrat expire en 2024. Pour l’heure, aucune offre n’a été transmise au PSG pour son buteur estimé à 22 millions d’euros par Transfermarkt. Il y a quelques semaines, le promu italien Monza avait jeté son dévolu sur le Parisien, avant de se retirer.