Paria de l’OM, il confirme ne plus vouloir mettre les pieds à Marseille !

Considéré comme le plus grand flop de l’ère McCourt, Kevin Strootman vient de faire des déclarations marquantes. A aucun moment il n’envisageait de poursuivre à l’OM cet été…

L’un des dossiers les plus « compliqués » de l’OM ces dernières années pourrait être enfin de l’histoire ancienne dans quelques mois. Grand espoir du mercato estival marseillais en 2018, Kevin Strootman n’a jamais vraiment réussi à convaincre à Marseille où il a très souvent été la cible de critiques. Le milieu de terrain a été prêté au Genoa CFC pour la saison 2022-2023 avec une option d’achat obligatoire sous conditions, donc l’OM devrait enfin se débarrasser du Néerlandais. Enfin libéré, Strootman a récemment révélé qu’il était bien content d’enfin quitter le club phocéen.

Le plus gros salaire de l’OM

Grand espoir de l’effectif marseillais, Kevin Strootman possédait même le plus gros salaire parmi les joueurs du club et son transfert pourrait faire beaucoup de bien à l’OM puisqu’il permettrait d’enfin récolter quelques millions très précieux. Recruté contre 25 millions d’euros en 2018, le Néerlandais n’a jamais répondu aux attentes placées en lui.Milieu de terrain de l’AS Rome avant son arrivée à Marseille, son profil semblait pourtant très intéressant. Maintenant, après un mercato estival très agité côté marseillais, Pablo Longoria peut espérer enfin boucler un transfert pour récupérer un peu d’argent. Pour rappel, Frank McCourt réclame 20 millions d’euros de vente avant la fin de la saison. Et même si Strootman est sous contrat jusqu’en juin 2023, il ne partira pas libre au Genoa puisque des accords prévoient qu’en cas de remontée en Série A, une option d’achat s’activera.

Un petit lot de consolation pour l’OM… 🤞 Great news! 💯 @Kevin_strootman gets his first start for @GenoaCFC and completes 90 minutes. pic.twitter.com/9GpuaHCcsV — SEG Football (@SEG_Football) October 2, 2022

Soulagé de partir…

Passé assez souvent sur le banc des remplaçants à Marseille tant il a déçu, Kevin Strootman retrouve cette saison l’Italie, un pays qu’il semble apprécier depuis dix ans. Après sa belle expérience romaine, il a été prêté quelques mois au Genoa CFC en 2021 puis à Cagliari avant de faire son retour au Genoa pour la saison 2022-2023. A 32 ans, Strootman peut donc espérer se relancer même si le club est descendu en Serie B depuis. Il a d’ailleurs éprouvé son soulagement après son retour en Italie puisqu’il a récemment déclaré : « Dès mon retour à Marseille, je pensais à revenir en Italie. […] Après deux jours de réflexion, j’ai été convaincu ». Clairement, Strootman n’a jamais envisagé de revenir à l’OM pour tenter de s’y imposer. Il a préféré filer en Serie B italienne plutôt que d’essayer de jouer la Ligue des Champions, c’est dire son état d’esprit… Pas impossible qu’il soit lucide sur son état de forme aussi. A 32 ans, le Néerlandais sait sûrement qu’il n’a plus les moyens d’être au plus haut-niveau. Et pas impossible que ce soit le cas depuis son arrivée, en 2018…