Arsenal pense à Moudrik, le Neymar Ukrainien (INFO Média Foot)

Arsenal a perdu plusieurs joueurs importants ces dernières mois (Aubameyang, Lacazette) et souhaitent du renfort dans son animation offensive. Selon nos infos, Mykhaïlo Moudryk fait partie des pistes estivales.

Arsenal a encore des ambitions dans ce mercato estival. Les Gunners veulent notamment se renforcer offensivement et étudient plusieurs pistes pour cela. L’une d’elle prend de l’ampleur et mène à Mykhaïlo Moudryk. Considéré comme la plus grande pépite du football ukrainien du moment, Mykhaïlo Moudryk est chaudement courtisé cet été. Arsenal fait partie des écuries de plus en plus active dans ce dossier, sans pour autant avoir transmis d’offre pour le moment.

Ailier gauche doté d’une grosse qualité de passe, et de frappe, Mykhaïlo Moudryk dispose d’un gros contrat au Shakthar. Son bail court jusqu’en juin 2026 et il ne partira pas à moins de 20 millions d’euros. A 21 ans, il transpire le talent et ne demande qu’à exploser sur la scène européenne. Sous les ordres d’un Mikel Arteta en quête d’un chef d’orchestre, Mykhaïlo Moudryk (21 ans) peut faire un malheur. Pour rappel, Arsenal reste également attentif à Lucas Paqueta, le Brésilien de l’OL. Mais le prix est deux fois plus cher, au bas mot, que Mykhaïlo Moudryk…