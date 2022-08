Après Alexis Sanchez, une autre star à l’OM d’ici le 31 août ?

L’OM vient d’enregistrer un joli coup avec l’arrivée d’Alexis Sanchez en attaque. Mais Pablo Longoria n’est pas rassasié et prévoit l’arrivée d’une autre recrue, une star de préférence, d’ici la fin du mercato.

L’OM ne s’arrête plus cet été !

Le club marseillais a largement rempli ses rangs ces dernières semaines en renforçant son effectif dans tous les compartiments du jeu. Pablo Longoria, en revanche, n’a pas fini son recrutement et son attention est portée sur un défenseur de Premier League. Eric Bailly, défenseur de Manchester United, est sur le départ et les dirigeants marseillais seraient sur le coup. Marseille a déjà dévoilé sur les réseaux sociaux s’intéresser à une onzième recrue cet été. Après Alexis Sanchez, un joueur pourrait arriver prochainement, alors qu’il reste deux semaines de mercato. Pablo Longoria comptait sur un gros coup le mois dernier. Toujours d’actualité ?

Une attaque transformée

Alors que le mercato de l’OM s’est surtout concentré sur Alexis Sanchez ces dernières semaines, un dossier presque caché pourrait arriver sur le devant de la table. Désireux d’offrir à Igor Tudor une équipe capable de rivaliser en Ligue des champions, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur un défenseur. De bon augure puisque l’attaque ayant été très renforcée, la défense, elle, manque de valeurs sûres. Alors qu’il reste deux semaines avant la fin du mercato d’été, une nouvelle recrue serait sur le point d’arriver à l’OM. Si l’on en croit sa communication, ce serait même déjà fait et cela concernerait Eric Bailly, défenseur central ivoirien.

🔹L’OM recrutera au moins un défenseur et peut être deux si Caleta-Car trouve une porte de sortie !

L’état major olympien pourrait sortir de son chapeau un nom qui n’a encore jamais été divulgué dans les médias. (@laprovence) Vous avez une idée ? 👀 #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/e5T9BQk1zA — Infos OM (@InfosOM_) August 18, 2022

Une défense en manque de renfort

L’arrivée d’Issa Kaboré pour renforcer cette défense ne serait pas suffisante pour l’OM, qui rêve de faire venir un grand nom international. Des joueurs comme Caleta–Car, Strootman ou Amavi sont poussés vers la sortie et l’équipe rêve d’un renouveau. Le plan de Pablo Longoria est clair, l’OM va disputer la Ligue des champions cette année et il faut se mettre au niveau pour ne pas connaître une nouvelle désillusion. Le dossier chaud en ce moment en Europe est bien celui d’Eric Bailly puisque selon les médias britanniques, de nombreux clubs européens dont West Ham, Séville ou encore l’AS Rome se disputeraient les talents du champion d’Afrique 2015. Après la Liga et la Premier League, Eric Bailly pourrait découvrir les pelouses de Ligue 1, lui qui est estimé à six millions d’euros.