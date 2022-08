Naples, Sporting Lisbonne… ça s’emballe totalement autour du transfert de Cristiano Ronaldo !

Le feuilleton Cristiano Ronaldo n’est pas prêt de s’arrêter… Alors que CR7 fait tout pour quitter Manchester United, son agent tente de lui ouvrir deux portes en Europe. Et comme Média Foot vous l’a révélé en exclusivité mondiale, le Sporting Lisbonne est bien là.

Dans la soirée de jeudi, Média Foot a publié un article sur l’avenir de Cristiano Ronaldo et la piste très chaude menant au Sporting Lisbonne : « Selon nos infos, Jorge Mendes mènerait actuellement des discussions très intenses avec le Sporting Lisbonne. Le club qui a vu naître CR7 tenterait de le faire revenir ! Une opération de haut-vol qui comporte toutefois de nombreux freins. Le premier est financier… Il faut pouvoir assurer le salaire de la star. Et son transfert. Le second blocage, aussi complexe, concerne Manchester United. Le club anglais est contre le départ de son héros. Des obstacles à franchir mais qui, en coulisses, seraient pris à bras le corps par les différentes parties ». Une heure après la publication de nos informations, le Daily Mail a confirmé la tendance du dossier :

C’est très, très chaud avec le Sporting !

Naples aussi est là

Jorge Mendes s’active comme jamais pour son plus grand poulain. Après l’avoir fait revenir en héros à Manchester United, l’agent portugais tente de refaire le même coup avec le Sporting Lisbonne, le club où Cristiano Ronaldo a démarré son extraordinaire carrière. Un club qui dispute la Ligue des Champions, compétition que veut absolument disputer CR7 et à laquelle Manchester United ne participera pas, raison pour laquelle il veut partir cet été. Mais le Sporting n’est pas seul ! En Italie, un club se réveille et se prend à rêver d’épouser une nouvelle idole… Après les heures historiques d’un certain Diego Armando Maradona, c’est Naples qui aimerait renouer avec les grandes soirées en compagnie d’une nouvelle star : Cristiano Ronaldo.

🔴 Jorge Mendes veut à tout prix placer Cristiano Ronaldo dans un club qui joue la Ligue des Champions ! L’agent portugais discute actuellement avec Naples. 🇮🇹 Pour faciliter l’arrivée de CR7, J.M pourrait faire partir Victor Osimhen en ramenant une offre pour lui. (@DiMarzio) pic.twitter.com/fX3eoU7lPJ — BeFootball (@_BeFootball) August 25, 2022

Il faut faire vite !

Il ne reste plus que quelques jours à Jorge Mendes pour tenter une opération de folie… Et même si le marché portugais ferme ses portes après le 31 août (22 septembre), pas question pour lui de rater le coche des inscriptions pour la Ligue des Champions. Chaque club doit en effet déposer une liste et après le début du mois de septembre, il sera trop tard. Naples, comme le Sporting Lisbonne, disputera cette compétition. Naples a hérité du groupe A avec l’Ajax, Liverpool et les Glasgow Rangers. Le Sporting Lisbonne de Francfort, Tottenham et… l’OM ! Des Marseillais qui ont fini par découvrir le pot aux roses pour Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs jours, une rumeur gonflait à vue d’œil chez les supporters et la possible arrivée de CR7. Sur les réseaux sociaux, l’emballement a même pris des propositions délirantes…

L’OM, c’était bidon…

Le rappeur Jul, la chanteuse Vitaa ou encore le boxeur Karim Guerfi ont tour à tour alimenté la machine #RonaldOM. Mais le président du club, Pablo Longoria, est venu climatiser tout le monde : « C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football ».

✈ #Mercato

🔵⚪ Pablo Longoria : « Cristiano Ronaldo à l’OM ? On doit faire avec les moyens que l’on a. » pic.twitter.com/Ml36Ex653X — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2022



Ce vendredi, le réveil est dur pour les Marseillais qui imaginaient déjà le Vélodrome tout acquis à la cause du quintuple Ballon d’Or. Ce sera pour trois clubs autre que l’OM : Naples, Sporting Lisbonne ou… Manchester United !