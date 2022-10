OM – Sporting Lisbonne, retour sur une soirée de rêve pour le peuple marseillais !

La tant attendue victoire de l’OM en Ligue des Champions est là ! Un succès net et sans bavure signée par la bande à Alexis Sanchez, 4-1, contre une équipe du Sporting Lisbonne en plein naufrage. La course à l’Europe est totalement relancée !

Ce mardi 4 octobre n’a pas bien démarré pour l’OM. Giflées par le Sporting Lisbonne en Youth League, les jeunes pousses marseillaises ont subi un revers corsé (6-0) pour la compétition européenne des U19. Mais heureusement, quelques heures plus tard, leurs aînés ont fait le boulot pour remettre les compteurs à zéro avec une belle, probante et importante victoire en Ligue des Champions. Battu 16 fois lors de ses 17 derniers matchs de LDC, l’OM a mis fin à sa série noire.

Avec la manière !

Tudor a lancé les hostilités

Et qui d’autre qu’Igor Tudor pour mener ses hommes au combat, dans le droit chemin ? Dans le couloir du Stade Vélodrome, tristement vide pour l’occasion puisque l’OM purgeait un match à huis-clos, l’entraîneur croate s’est fendu d’une colère noire à l’encontre des arbitres, visiblement pas pressés de démarrer la rencontre. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre bien l’envie et la motivation de l’entraîneur de l’OM. Suffisant pour motiver encore plus les Guendouzi, Harit et surtout Veretout, qui harangue lui-aussi le corps arbitral…

Igor Tudor en colère après les officiels pour le retard du coup d'envoi. 😡 🎥 @CanalplusFootpic.twitter.com/IeN7lR0Kz9 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2022

Alexis Sanchez a sonné la révolte !

Le but d'Alexis Sanchez sur une belle erreur du gardien du Sporting ! Le pressing a payé pour le Chilien ! 🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/joDeK9Lt3H — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2022

Sur le terrain, malgré une entame de match désastreuse et une action défensive une nouvelle fois plus que limite de Balerdi sur le but de Trincao, l’OM n’a pas paniqué. Et portés par la rage d’Alexis Sanchez, sur un pressing individuel payant qui provoque la première faute du match d’Adan, le gardien du Sporting qui va offrir clairement la victoire à l’OM, les Phocéens n’ont rien lâché. Gerson et Payet sur le banc ont une nouvelle fois donné raison à Tudor, qui a lancé un Amine Harit en pleine bourre. Coaching gagnant, une fois de plus, pour le Croate, qui aura maîtrisé ce rendez-vous capital du bout en bout. Une soirée parfaite dans laquelle il n’aura manqué qu’un ingrédient, et de taille : le public du Vélodrome. Dans l’ambiance des grandes soirées européennes, le peuple marseillais est bien plus qu’un 12e homme. Dans les têtes des joueurs ce mardi, les supporters peuvent savourer ce joli succès européen. Et la relance complète du parcours européen de l’OM dans son groupe. Tout est encore possible. Même ce qui semblait impossible il y a encore quelques heures…