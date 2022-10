Francfort – OM : Lindstrom, le poison à neutraliser

Pour rêver d’une qualification en huitième de finale, l’OM doit créer l’exploit à Francfort. Mais il faudra neutraliser le danger n°1 nommé Jesper Lindstrom, machine à marquer but sur but en ce moment…

Ce n’est pas dans les meilleures conditions que l’OM s’apprête à aborder un match déterminant face à Francfort. En effet, ce mercredi, les hommes d’Igor Tudor se déplacent sur la pelouse allemande et ont l’opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour cela, Marseille doit s’imposer et Tottenham doit battre le Sporting. Toutefois, les Marseillais restent sur deux défaites consécutives en championnat face au PSG (0-1) et Lens (0-1) et devront également contenir la menace danoise Jesper Lindstrom, auteur d’un début de saison canon.

Lindstrom en pleine bourre

Lors du match aller entre l’OM et Francfort, Jesper Lindstrom a offert la victoire à son équipe en inscrivant l’unique but de la rencontre. Un scénario que le Danois a plusieurs fois répété cette saison en témoigne ses 7 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues. Véritable leader offensif de la formation allemande, le jeune joueur de 20 ans est un artisan majeur du très bon de saison de Francfort, actuellement 4e de Bundesliga. Des performances qui ne passent pas inaperçues en Europe, notamment auprès d’Arsenal qui aurait déjà tenté de recruter le joueur cet été et qui devrait revenir à la charge en janvier prochain.

Un offensif polyvalent

Formé au poste de milieu offensif à Brondby, Jesper Lindstrom est également capable d’évoluer dans les couloirs et en tant que deuxième attaquant. Sa polyvalence est sa force et le Danois est d’ailleurs très libre sur le terrain, ce qui le rend particulièrement difficile à marquer pour les défenseurs qui doivent constamment s’adapter. Ce dernier n’est également pas étranger à l’adaptation express de Randal Kolo Muani avec lequel il entretient une belle complicité sur le terrain, ce qui ne va pas faciliter les affaires des défenseurs marseillais.

Le poison pour l’OM

Pour sa première saison en Bundesliga, le Danois impressionne match après match. Auteur d’un doublé lors de la dernière victoire (3-1) face à Mönchengladbach, le natif de Taastrup risque de peser sur la défense marseillaise et pourrait bien retarder la qualification des olympiens en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour rappel, l’OM serait quasiment qualifié s’il s’impose à Francfort et que Tottenham bat le Sporting à domicile.