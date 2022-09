Ligue des Champions : Cet ancien de Ligue 1 qui pourrait faire des misères à l’OM contre Francfort…

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a réservé un groupe abordable aux Marseillais, les hommes de Tudor devront affronter l’Eintracht Francfort le 13 septembre prochain. Ancien Nantais, Randal Kolo Muani sera sur la pelouse et pourrait causer des problèmes à l’OM.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été plutôt clément avec l’Olympique de Marseille. Opposés à Tottenham, au Sporting Portugal et à l’Eintracht Francfort, les Marseillais auront un coup à jouer cette année, alors que le début de saison est plutôt convaincant pour eux. Si Tottenham semble être le favori de ce groupe, les Anglais paraissant au-dessus des autres, l’OM devra se méfier des Allemands. Ou peut-être, plutôt d’un. Randal Kolo Muani vient d’arriver à Francfort et peut relancer la machine des vainqueurs sortants de la Ligue Europa. Le Français de 23 ans, qui a fini sa formation au FC Nantes avant de signer son premier contrat professionnel avec les Canaris en 2018, a déjà marqué deux buts en six matches avec son nouveau club. Avant-centre talentueux, il a participé à la première victoire de Francfort depuis le début de la saison.

Un grand espoir nantais

Né à Bondy, comme un certain Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani a d’abord joué dans plusieurs clubs de région parisienne avant d’intégrer le centre de formation du FC Nantes en 2015. Il doit cependant attendre fin 2018 pour que Vahid Halilhodzic lui fasse découvrir la Ligue 1, à l’aube de ses 20 ans. Il est prêté lors de la saison 2019-2020 à l’US Boulogne en National pour gagner du temps de jeu et s’impose comme l’élément central de son équipe, malgré une saison écourtée à cause de la pandémie de Covid-19. A Nantes, il continue son ascension et impressionne ses dirigeants pour finalement devenir titulaire au poste d’avant-centre. Malgré les difficultés du club marqué par des turbulences, il continue à se faire remarquer, allant jusqu’à être l’acteur principal de la victoire surprise des Canaris face au PSG à la fin de la saison 2020-2021, réussissant là l’une des performances du week-end en Europe.

Faut qu’on parle du début de saison de Randal Kolo Muani✨ 7 matchs TCC.

2 buts.

5 passes décisives. #EintrachtFrankfurt || #Bundesliga pic.twitter.com/N8Tt6mUfMI — SV FOOT (@MSVFoot) September 4, 2022

Il se rapproche de l’Équipe de France

Depuis son transfert à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani apporte un soutien indispensable à son équipe, pas en grande forme en ce début de saison. Le club vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière vient de gagner pour la première fois en Championnat lors de l’exercice 2022-2023, alors que le début de la Ligue des champions approche à grands pas. Ses performances ne cessent de confirmer le talent aperçu en lui à Nantes puisqu’il est le principal acteur de cette première victoire. En mai 2022, il est même présélectionné par Didier Deschamps pour intégrer l’Equipe de France A, se rapprochant ainsi du Graal après son expérience en espoirs. Même s’il va découvrir les joies de la compétition européenne cette année, Kolo Muani est un élément à surveiller de très près pour les Marseillais.