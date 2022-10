Fâché avec Tudor, il est prêt à claquer la porte de l’OM ?

Après Dimitri Payet, Igor Tudor semble avoir Gerson dans le viseur. Une relation glaciale qui pourrait clairement donner envie au Brésilien de partir cet hiver. D’autant que des clubs anglais lorgnent déjà sur lui…

Auteur d’une belle prestation en fin de saison avec l’OM l’année dernière, Gerson semblait enfin s’être adapté à sa nouvelle vie. Mais depuis cet été et le changement d’entraîneur de Sampaoli à Tudor, les choses ont complètement changé. Comme la quasi-totalité du vestiaire marseillais, Gerson n’a pas supporté la manière de faire du Croate depuis sa prise de fonction et il n’a pas fait preuve d’un superbe comportement ces derniers mois. Le Brésilien serait même à bout et il pourrait faire ses valises prochainement s’il le décide… ou qu’on le force à le faire.

Une relation compliquée avec Tudor

Depuis son arrivée à l’OM début juillet, on ne peut pas dire qu’Igor Tudor ait fait l’unanimité. Pourtant excellent sur le plan sportif, le Croate semble être visiblement trop dur pour beaucoup de joueurs puisque la plupart n’ont pas apprécié sa manière de faire dès ses débuts. En effet, Dimitri Payet était le principal joueur à avoir des problèmes avec lui mais depuis la situation est plus que tendue avec Gerson. Arrivé à l’été 2021, le Brésilien a mis un peu de temps avant de confirmer les espoirs placés en lui mais il a réalisé une belle fin de saison pour s’imposer comme l’un des piliers de l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais depuis cet été, c’est son comportement qui lui est reproché car il ne peut plus encadrer Tudor.

⚪🔵 Tudor doit-il faire une place à Payet et Gerson ? 🗣💬 Eric Di Meco "Je ne comprends pas le débat, ils ont eu leur chance, et plusieurs fois." #RMClive pic.twitter.com/ZvWjfi3cIg — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 4, 2022

Un départ pour bientôt ?

Décevant depuis le début de la saison, Gerson est chahuté par son entraîneur qui n’hésite jamais à le remettre en cause. Titularisé contre Angers, le Brésilien a toutefois offert une belle réponse avec une belle prestation et même un but. Mais sa réaction est révélatrice de son état d’esprit du moment… S’il a esquissé un petit sourire à Dimitri Payet, autre « cible » de Tudor, il n’a pas vraiment fêté ce but. Sous tension par sa relation avec son coach, Gerson pourrait vite se laisser convaincre d’un départ si Igor Tudor reste aux commandes et que leur entente ne s’améliore pas. Le milieu de terrain est un affectif, tout ce que n’est pas Tudor. Face à des clubs anglais, capables de mettre 40 à 50 millions d’euros pour lui faire les yeux doux, comment résister ?