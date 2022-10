OM : Le père de Gerson passe à table ! Et ça fait mal…

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM cet été, les relations avec le milieu de terrain Gerson sont annoncées tendues. Nouvelle preuve avec la sortie musclée du père du joueur, qui évoque publiquement un départ du Brésilien.

Les relations entre Igor Tudor et Gerson sont tendues. Depuis la prise de fonction du Croate, les prises de bec avec plusieurs joueurs sont connues. Et notamment l’une des plus vives, lors du stage estival en Angleterre, avec Gerson. Fou de rage, le Brésilien a souhaité quitter le stage suite à un accrochage des plus musclés avec son coach. Depuis, la relation est complexe. Et le père de Gerson, Marcao, vient d’allumer une mèche XXL dans ce dossier qui sent la poudre.

« Nous sommes en colère »

Marcao, le père de Gerson, vient ouvertement de critiquer Igor Tubdor dans une interview. Le milieu brésilien s’agace quant à son temps de jeu sous les couleurs marseillaises depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Il est devenu remplaçant du trio offensif actuel, Sanchez-Harit-Guendouzi. Le père du joueur a donc montré son mécontentement : « Je ne peux cacher que nous sommes en colère, cette situation est très problématique. Comment un joueur en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté sans aucune chance de prouver quoi que ce soit ? Cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la coupe du monde avec le Brésil ». Le problème du père et du fils est l’entraîneur actuellement en place. Ils déclarent ne pas avoir eu d’explications. La seule solution qu’ils ont trouvé est le départ de Gerson. Ces derniers temps, Jorge Sampaoli, désormais à Séville, se serait penché sur le cas du Brésilien qu’il apprécie beaucoup…

🎙Marcao, père et agent de Gerson : « On va aller voir ailleurs, c’est inévitable. Si Gerson n’est plus important à l’OM, on va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés. » (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/PsSDcIk6Xh — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 24, 2022

Un entraîneur qui pose problème ?

Le clan Gerson est le premier à se plaindre publiquement mais ce n’est pas le seul joueur dans cette situation. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, d’autres ont été mis sur le banc. Le Français Dimitri Payet, n’est plus titulaire indiscutable chez les phocéens. Lui qui a fait les beaux jours de l’OM est sur le banc depuis le début de la saison. Après le cas Gerson, peut-il y’avoir d’autres actes de rébellion entre certains joueurs et le coach marseillais ? Pour l’heure, les résultats parlent pour le coach. Malgré trois défaites de rang en Ligue 1, l’OM est dans le peloton de tête. Et la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions est plus que jamais possible.