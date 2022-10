Le Real Madrid prépare l’après-Ancelotti, trois noms se détachent (INFO Média Foot)

Exceptionnel aux commandes du Real Madrid, Carlo Ancelotti n’est malheureusement pas éternel. Les Merengue le savent et travaillent donc déjà à sa succession. Voici les noms qui se détachent aujourd’hui.

A 63 ans, Carlo Ancelotti est certainement l’un des plus beaux palmarès vivant du football mondial. Un entraîneur qui a tout gagné et qui continue de mener d’une main de maître l’un des plus grands clubs du monde. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, il n’a toujours pas connu la défaite cette saison. Une machine à gagner des titres qui ne semble pas prête de s’arrêter. Oui mais voilà, au Real Madrid, on aime penser à demain. Le recrutement de futurs cracks du football mondial en témoigne, les Madrilènes construisent toujours leur futur avec anticipation pour ne pas être pris de court. C’est pareil pour la situation de leur entraîneur. Carlo Ancelotti n’est pas éternel et pourrait prendre une retraite bien méritée à moyen terme.

https://youtube.com/shorts/kR1gNfvCX6w?feature=share

Deux anciens joueurs du Real en ligne de mire

Du côté de la direction du Real Madrid, on planche déjà sur le profil qui pourrait prendre la succession de Carlo Ancelotti. Et après le succès historique de Zinedine Zidane durant la période 2016-2018 (trois Ligues des Champions de suite !), les Merengue aimeraient remettre le couvert avec un ancien de la maison. Selon nos infos, deux profils sont ainsi étudiés. On retrouve l’attaquant légendaire, Raul. Comme Zizou avant lui, il coach l’équipe réserve, la Castilla, avec réussite. Autre ancien joueur du Real Madrid pisté : Xabi Alonso. Pour sa part, il sévit lui aussi avec une équipe réserve, du côté de la Real Sociedad.

🎙 | Carlo Ancelotti : « Mon avenir ? Je le vois au Real Madrid. Cette saison et la saison prochaine. Puis encore le Real Madrid et encore une fois le Real Madrid. Ensuite, nous verrons. @RaiSport pic.twitter.com/TFayfHWtWO — LosMadridistas (@LosMadridistas_) October 3, 2022

Nagelsmann toujours suivi

Dans un autre registre, le Real Madrid a un nom en tête : Julian Nagelsmann. Aux commandes d’un BayernMunich qu’il commence péniblement à faire ronronner, le technicien allemand n’est pas certain de rester en Bavière s’il ne monte pas plus en régime. Très critiqué depuis son arrivée, il est toujours suivi par le RealMadrid qui le regarde depuis ses débuts et notamment sa belle période avec Leipzig. Très apprécié par Florentino Pérez, il pourrait être l’héritier de Carlo Ancelottti. A 35 ans, il dispose d’un profil atypique et incarne parfaitement l’avenir de cette nouvelle génération montante chez les coachs.