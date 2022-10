PSG : Benfica depuis le début de saison, ça donne quoi ?

Leader de Liga Bwin et co-leader du groupe du PSG en Ligue des Champions, Benfica réalise un super début de saison. Paris va devoir se méfier de l’outsider de cette poule européenne…

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, le Benfica Lisbonne fait la copie parfaite du début de saison parisien. Avec sept victoires et un match nul en huit journées de Championnat, le club occupe tranquillement la tête de la Liga Bwin et a remporté ses deux premiers matches dans la plus belle compétition européenne. Dans un calendrier très serré, la bataille face au Benfica est sûrement l’un des principaux obstacles à passer prochainement pour le PSG. Moins impressionnants qu’au tout début de la saison, les Parisiens devront confirmer leur bonne posture face à un adversaire peut-être imprévu…

Une copie conforme du PSG

C’est peut-être l’adversaire dont on n’osait pas se méfier à l’annonce des groupes de la Ligue des champions. Surtout une fois que le PSG a passé le premier obstacle nommé Juventus. Mais le Benfica Lisbonne est très impressionnant depuis le début de la saison et promet aux Parisiens peut-être une première grande bataille. Leader du Championnat du Portugal, Benfica a également terrassé la Juve pour rejoindre le PSG en tête du groupe. A l’image des Parisiens, les Portugais sont invaincus cette saison et il faudra fortement se méfier lors des deux prochains matches si Galtier veut continuer sur sa bonne dynamique.

La compo probable de Benfica mercredi ! 🔑 les espaces dans le dos de grimaldo/otamendi 🔑 la relation Messi / Hakimi pic.twitter.com/CQ28ElDYN2 — L.u.d.o (@ldvcssx) October 3, 2022

Premier test avant le Clasico

Mercredi soir, le PSG et Benfica s’affronteront avant le match retour de mardi prochain au Parc des Princes et ces rencontres peuvent ressembler à un premier gros test pour les Parisiens. Benfica vient tout juste de faire son premier match nul de la saison en ne marquant pas mais compte sur un effectif impressionnant depuis deux mois. Passé par le troisième tour de qualification puis par les barrages pour atteindre la phase de poules de la Ligue des champions, Benfica a parfaitement lancé sa saison et a de quoi inquiéter Christophe Galtier. Excellent depuis sa prise de fonction, l’entraîneur parisien devrait connaître là son premier gros test de la saison.