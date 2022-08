OM : Gerson saison 2, l’éclosion d’un enorme phénomène

Comme les milieux de terrain sont très en vogue en ce moment, la tendance ne change pas, cette fois du côté de l’OM. Très bon à la fin de la saison dernière, le jeune brésilien Gerson pourrait sauver le début de saison des Marseillais.

Arrivé la saison dernière à Marseille après deux ans passés dans son pays natal, Gerson s’est révélé en fin de saison dernière sur les pelouses de Ligue 1 en devenant peu à peu un titulaire indiscutable. Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OM, il a désormais mis tout le monde d’accord. Et beaucoup lui attribuent une partie de la réussite des Olympiens à la deuxième place du classement. Pourtant, rien n’a été facile à son arrivée et il n’était pas prédisposé à devenir complètement indispensable. L’international brésilien de 25 ans est maintenant une des belles promesses pour la saison à venir, qui démarre dimanche soir pour Marseille. Auteur de déjà dix buts depuis son premier match avec l’OM le 1er juillet 2021, Gerson est souvent l’homme qui débloque la situation et permet aux supporters marseillais de respirer.

Adaptation difficile

Lors de son arrivée il y a un an, l’Olympique de Marseille avait sorti le chéquier pour s’offrir le milieu de terrain brésilien. A hauteur de 20 millions d’euros, sa place a longtemps été remise en question en raison du manque de performances. Choisi en premier pour étoffer le milieu de terrain, peine à trouver ses marques et succombe à la pression des critiques des fans.



Mais comme le rappelle Sampaoli, une période d’adaptation est souvent nécessaire pour briller. La barrière de la langue n’aidant pas, Gerson suit pourtant le plan d’implication de Longoria. Pas forcément à l’aise sur le terrain, il n’a en revanche jamais déçu Sampaoli, prêt à assumer n’importe quel rôle. Sa période d’adaptation semble avoir été bénéfique puisqu’il apparaît désormais comme une des pièces maîtresses de l’équipe.

Réponse très bientôt.

Eclaircie dans le nuage marseillais ?

Si l’OM connaît une période très compliquée alors que la saison n’a pas encore commencé, les Marseillais pourront compter sur la présence de Gerson à leurs côtés pour ne pas couler. Très bon techniquement, sa préparation physique est maintenant optimale et il semble prêt à tout emporter sur son passage.

En fin de saison dernière, Gerson semble s’être trouvé avec Dimitri Payet. L’international français forme un beau duo avec le Brésilien, même si ses statistiques ne reflètent pas totalement l’influence qu’il a dans le jeu marseillais. Après une adaptation difficile, Gerson n’a qu’une hâte : faire grimper ses statistiques. Le Brésilien se sent bien à Marseille sera définitivement à surveiller pour la saison 2022-2023. Le premier match des Olympiens sera peut-être le premier élément de réponse, ce dimanche face au Stade de Reims.

