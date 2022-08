Fabian Ruiz au PSG avant la fin de la semaine ? (INFO Média Foot)

Après avoir trouvé un accord avec Fabian Ruiz, le PSG finalise les discussions avec Naples pour boucler le transfert du milieu de terrain espagnol. Et Paris aimerait que tout soit prêt pour la fin de la semaine.

C’est donc lui : Fabian Ruiz !

Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos voulait une troisième recrue au milieu du terrain. Un profil différent de ce que Christophe Galtier a déjà en magasin. Avec Fabian Ruiz, c’est effectivement un nouveau registre qui débarquerait à Paris avec une touche technique mêlée à une dimension physique plus importante que Verratti et Vitinha. Selon nos sources, l’Espagnol a déjà trouvé un accord contractuel et financier avec le PSG. Le dossier est désormais en négociation finale avec Naples. Les deux clubs doivent notamment régler plusieurs points sur les bonus de l’opération. Deux clubs qui tentent en parallèle de trouver un terrain d’entente pour Keylor Navas, lui aussi tout proche de faire le chemin inverse.

Paris veut le boucler avant le week-end

📋 Si Fabian Ruiz 🇪🇸 est recruté, il intègrera la rotation des numéros 8 et sera la doublure de Lionel Messi au poste de numéro 10. 🔎 (L’ÉQUIPE) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 8, 2022



Pour Fabian Ruiz, le PSG aimerait que le dossier se boucle avant la fin de la semaine. Luis Campos met tout en œuvre pour que l’Espagnol soit sa prochaine recrue et qu’il puisse être à disposition de Christophe Galtier rapidement. Les échéances de la Ligue des Champions s’approchent et à un mois du début de la compétition reine, Paris aimerait pouvoir rôder sa nouvelle armada. Si offensivement, la musique a des allures de récitale, le PSG a encore besoin de s’harmoniser avec les nouvelles recrues que sont Vitinha, Renato Sanches et les prochaines, comme Fabian Ruiz et possiblement Milan Skriniar (défenseur, Inter Milan). Un timing qui prend également en compte les nombreux départs attendus, là encore cette semaine. Au four et au moulin, Luis Campos s’active comme jamais. Et ce n’est que le début…