Qui est Manuel Ugarte, ce futur phénomène que le PSG veut en 2023

Alors que le mercato estival du PSG est très animé, le club de la capitale se positionne déjà sur une jeune pépite, Manuel Ugarte, pour 2023. Joueur du Sporting Portugal, le jeune uruguayen a tapé dans l’œil.

Dans la continuité de construire un effectif solide, le PSG se positionne sur l’an prochain en jetant son dévolu sur un jeune joueur, Manuel Ugarte. Une information révélée par Média Foot à la fin du mois de juillet. Les intentions de Luis Campos quant à la pépite uruguayenne sont désormais claires mais le club ayant déjà beaucoup recruté cette année, un autre transfert ne sera pas possible tout de suite. Le but de Luis Campos est de construire un effectif jeune et solide pour l’avenir, à l’image des récentes arrivées de Vitinha, d’Ekitike ou encore de Mukiele. Une méthode qui s’est souvent révélée payante pour l’entraîneur, qui a fait ses preuves en Ligue 1 déjà. A Paris, l’objectif est définitivement la conquête européenne, une mission pour l’instant sans succès depuis des années.

Une clause libératoire à 60 millions d’euros

Le PSG ne semble pas avoir entrepris de démarches auprès du club lisboète mais a déjà dévoilé être très intéressé par le milieu de terrain. Pour compenser les départs des nombreux indésirables, Luis Campos continue sa recherche de talents au milieu de terrain. Auteur d’une saison formidable qui l’a vu exploser au plus haut niveau, Manuel Ugarte disposerait d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Un prix exorbitant qui montre le potentiel du joueur et Paris est prêt à sortir le porte-monnaie. En attendant de savoir s’il pourra mener à bien son plan, Luis Campos pourra compter sur un effectif déjà bien fourni. Car d’autres prétendants risquent d’avoir le jeune Uruguayen dans le viseur d’ici l’année prochaine.

Sporting négocie actuellement avec Famalicão pour racheter 20% de l’option de revente d’Ugarte. • Le joueur sera également revalorisé au niveau du salaire.

[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/FRewLNfFSm — (@FR_SportingCP) July 27, 2022

Un avantage stratégique

Rien n’est laissé au hasard quant à la position de Luis Campos sur Manuel Ugarte. En effet, le Paris Saint-Germain dispose d’un petit avantage pour concrétiser la venue de la jeune pépite. Le célèbre agent de joueurs Jorge Mendes, qui gère la carrière de Cristiano Ronaldo, Joao Felix mais aussi et surtout celles de Vitinha et de Renato Sanches, s’occupe également de celle de Manuel Ugarte. Vitinha et Sanches débarquant à Paris, le lien pour obtenir Ugarte est tout trouvé. Problème : ces arrivées coûtent cher et les choses peuvent changer très vite en football. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Sporting Portugal, il pourrait très bien se diriger vers un autre club, lui qui marque les esprits.