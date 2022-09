Avec Galtier, ce joueur du PSG arrête enfin de plafonner et pourrait bien exploser !

Au PSG depuis 10 ans, Marco Verratti commençait sérieusement à stagner. Mais sous les ordres de Christophe Galtier, l’Italien pourrait reprendre sa progression pour devenir l’un des meilleurs au monde à son poste. Ce qu’il est déjà en ce début de saison.

Arrivé vers les débuts de l’ère QSI du PSG, Marco Verratti est tout de suite désigné titulaire en milieu de terrain et fait rapidement ses preuves puisqu’il est désigné dans l’équipe-type de la première saison qu’il dispute. Formé dans le club de sa ville natale, le Delfino Pescara, l’Italien a fait quasiment toute sa carrière à Paris puisqu’il est arrivé à 19 ans. Véritable élément fort du milieu de terrain depuis ses débuts, il est un peu esseulé depuis des mois car il manque de renfort. Avec la nouvelle recrue portugais Vitinha, il forme depuis l’entame de la saison 2022-2023 un duo solide au milieu de terrain.

Cette nouvelle association pourrait exploser au plus haut niveau.

Un physique unique

Même si sa taille était un problème dans ses années juniors, Marco Verratti a su faire de son physique atypique une force. Du haut de son mètre soixante-cinq et de ses soixante kilos, l’Italien est très rapide et peut tenir la balle très longtemps. Tonique et capable de couvrir une grande partie du milieu de terrain, Verratti est aujourd’hui l’un des meilleurs à son poste. Avec l’apport de Vitinha, il peut exprimer ses qualités en comptant sur un autre joueur solide pour l’épauler. L’Italien peut aussi apporter un soutien important en défense et faire passer le ballon facilement en milieu de terrain.

Comparaison Verratti/Vitinha pour voir la répartition des rôles du milieu du PSG 🔴🔵 Vitinha porte plus le ballon vers l’avant, avec plus de changement de rythme dans ses courses Verratti, maestro à la possession et à la récupération. Le meilleur du monde dans ces domaines 🏆 pic.twitter.com/q7pS9O9ATr — Data’Scout (@datascout_) September 8, 2022

Le palmarès le plus grand de Ligue 1

Seul joueur présent depuis le premier titre de Champion de France de l’ère QSI il y a dix ans, Marco Verratti possède aujourd’hui le plus grand palmarès de l’histoire de la Ligue 1, avec huit titres. En difficulté la saison dernière car en manque de support technique pour l’aider, il est de retour au premier plan pour prouver qu’il est l’un des meilleurs milieux du monde. Grâce au mercato estival efficace, l’Italien peut exploser cette saison sous la directive de Christophe Galtier. Elément indispensable de l’effectif parisien, il n’a pour le moment fait aucune fausse note et on sait qu’on peut compter sur lui.