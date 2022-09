Rennes : Le départ d’une pépite programmé, un grand d’Europe va le récupérer

Lovro Majer vit certainement sa dernière saison à Rennes. Suivi par le Real Madrid, le PSG ou encore Arsenal, le Croate est promis à un bel avenir. Et à un beau transfert…

Lié avec le Stade Rennais jusqu’en 2026, Lovro Majer connaît sa première expérience hors de son pays d’origine avec le club breton. Formé dans les deux clubs de la capitale croate, c’est avec le Lokomotiva Zagreb qu’il entame sa carrière professionnelle en 2016 avant de continuer son aventure au Dinamo Zagreb. Le milieu de terrain offensif croate a rapidement fait parler de lui sur le marché des transferts, lui qui est considéré comme une pépite. Arrivé à Rennes l’année dernière, Lovro Majer pourrait quitter le club à la fin de la saison en raison de son statut. Très convoité, de nombreux grands clubs européens sont déjà sur le coup.

Annoncé comme le successeur de Modric

A seulement 24 ans, Lovro Majer est dans les tablettes depuis plusieurs mois en raison de ses belles prestations sur le terrain. Sérieux et appliqué, il est l’une des belles révélations de la saison 2021-2022 avec Rennes, avec qui il a signé un contrat de cinq ans pour un transfert de douze millions d’euros l’été dernier. Considéré comme le successeur de Luka Modric dans la sélection croate, Majer n’a pas mal vécu son nouvel environnement après son arrivée en France. Auteur d’une belle saison en Ligue 1 avec le Stade Rennais, il a inscrit six buts et délivré huit passes décisives, un total satisfaisant pour un joueur en pleine progression.

Un futur dans un grand club européen ?

Son nom revenait déjà cet été lors du mercato estival et Lovro Majer semble être dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens. Même s’il a annoncé rester à Rennes pour la saison, cette année devrait être la dernière avec le club avant de partir pour disputer la Ligue des champions dans une grande équipe. En pleine progression, il pourrait rapporter beaucoup d’argent aux Rennais lors de son départ l’année prochaine, alors que l’Atlético Madrid était apparemment prêt à verser 45 millions d’euros pour s’offrir le milieu de terrain. En France, comme nous l’avons révélé en exclusivité, c’est le PSG qui le suit attentivement.