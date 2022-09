FC Nantes : Nouveau coup de froid pour Ludovic Blas ?

Sur le départ cet été, Ludovic Blas est finalement resté. Si la possibilité de le voir prolonger a été évoquée, le climat de tensions qui règne entre la direction et son entraîneur ne l’incite pas vraiment à poursuivre. Son départ pourrait revenir à l’ordre du jour cet hiver.

Ludovic Blas a rejoint le FC Nantes en 2019 après avoir commencé sa carrière professionnelle à Guingamp. Remarqué en Bretagne, le Français avait intéressé les Canaris pour renforcer leur milieu de terrain.

Alors que le club remporte la Coupe de France contre Nice en finale en mai dernier, le début de saison 2022-2023 est très compliqué pour le club. Avec seulement une victoire lors des six premières journées de Ligue 1, le FC Nantes est treizième du Championnat de France et n’a pas entamé sa campagne de Ligue Europa dans les meilleures conditions.

De quoi refroidir Ludovic Blas…

Proche du départ cet été

Elément central de l’effectif nantais, Ludovic Blas était un nom récurrent sur le marché des transferts cet été. Proche du départ, des discussions autour de sa prolongation avec les Canaris avaient même vu le jour. Une bonne nouvelle pour les supporters qui peuvent compter sur le milieu de terrain pour entretenir l’espoir de relancer la machine. Opposé à l’Olympiakos pour ses débuts en Ligue Europa, le FC Nantes doit retrouver de la confiance en Europe pour espérer briller à nouveau cette saison. Mais les choses sont compliquées depuis plusieurs semaines pour les Canaris et les choses pourraient virer au cauchemar.

Des tensions en interne bientôt insupportables

En plus des difficultés sur le plan sportif, c’est un climat de tension qui est en train de se mettre en place au FC Nantes. La mauvaise ambiance entre la présidence et l’entraîneur Antoine Kombouaré pèse lourd sur le vestiaire et un départ de Ludovic Blas en hiver peut être envisageable. Kombouaré a même menacé de quitter son poste si on ne le laissait pas gérer l’aspect sportif du club, et le mercato estival a été très mal géré. Ces tensions pourraient décider Blas à quitter le club plus tôt que prévu.