PSG : Mbappé veut démarrer 2023 par un record historique avec Paris

Kylian Mbappé n’est plus qu’à 12 buts d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Match après match, le Français se rapproche du Graal et devrait entrer dans la légende au début de l’année 2023…

Récemment, Kylian Mbappé a de nouveau été l’attraction majeure du football français. En effet, plusieurs médias ont avancé que l’attaquant souhaitait quitter le PSG cet hiver, alors que ce dernier a prolongé son contrat lors du dernier mercato estival après un feuilleton qui aura agité la planète football pendant plusieurs mois. Toutefois, si l’avenir du natif de Bondy est incertain à Paris, il pourrait prochainement inscrire encore plus son nom dans l’histoire du club.

Le record de buts sur une saison de Ligue de champions pour Mbappé est de 8 buts (2020/2021) Il est déjà à 6 buts en 5 matchs🔥 pic.twitter.com/6cEztrnbGr — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) October 25, 2022

Un nouveau de record de précocité dans le viseur

Révélé à Monaco, Kylian Mbappé a largement confirmé les attentes placées en lui après sa signature au PSG. D’abord prêté à Paris lors de la saison 2017-2018, le natif de Bondy s’engage avec le club de la capitale à l’issue de cet exercice contre 180 millions d’euros. Un montant historique pour un si jeune joueur. Au PSG, les records, Kylian Mbappé en chassera. Après 5 ans sous la tunique parisienne, le champion du monde 2018 est déjà proche de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club à seulement 23 ans. En effet, Kylian Mbappé n’est plus qu’à 13 réalisations d’Edinson Cavani, toutefois, la rapidité avec laquelle KM7 va atteindre ce cap est largement supérieur à celle de l’Uruguayen.

Il manque 13 buts à Kylian Mbappé pour égaler le record du meilleur buteur de l'histoire du PSG 🥇200 buts en 301 matchs pour Cavani🇺🇾

🥈187 buts en 233 matchs pour Mbappé🇫🇷 pic.twitter.com/Qf6O7VZa27 — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) October 26, 2022

Un ratio match/but sensationnel

Kylian Mbappé est un joueur unique. Depuis son arrivée au PSG, le jeune attaquant est la véritable star du club. Ses performances sont exceptionnelles et l’ancien monégasque a toujours maintenu son niveau de jeu, malgré les nombreux changements d’entraîneurs. La saison dernière, alors que le club a été plongé dans une crise sans précédent, Kylian Mbappé a été le meilleur joueur de la saison. Match après match, but sur but, Mbappé écrit sa légende et n’est plus qu’à 12 buts d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations. Toutefois, si l’Uruguayen a eu besoin de 300 matchs pour y parvenir, le Français a de l’avance. En effet, Mbappé cumule 188 buts en 234 matchs. Compte tenu de son début saison canon (15 buts en 16 matchs), nul doute que Kylian Mbappé devrait atteindre la barre des 200 buts bien avant les 300 matchs disputés.

Assurément, le début d’année 2023 sera une période décisive pour le Français. Ce dernier pourrait dépasser Cavani et ainsi devenir le meilleur buteur de l’histoire du club au moment où il pourrait définitivement quitter Paris pour s’engager au Real Madrid contre un montant qui devrait là aussi, battre tous les records.