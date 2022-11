Pas de Real Madrid pour Mbappé, où peut-il donc signer s’il quitte le PSG ?

Après avoir fermé la porte du Real Madrid l’été dernier, il n’est pas impossible de voir cette piste totalement refermée pour l’avenir. En cas de départ du PSG, les portes de sortie sont très réduites par son salaire et sa nouvelle stature…

Pas une semaine ne passe sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne fasse les gros titres de la presse. Prolongé en mai dernier par le PSG, le natif de Bondy semble déjà remettre son avenir en cause, et pourrait bien quitter la capitale à l’été 2023. Encore époustouflant cette saison avec déjà 18 buts et 5 passes décisives, l’attaquant parisien n’est pas près de voir sa cote diminuer sur le marché, à tel point que les prétendants se font rare.

Le Real Madrid, une piste abandonnée ?

En mai, la prolongation de Kylian Mbappé à Paris avait été vécue comme une véritable trahison à Madrid. Promis à la maison blanche, le prodige français avait été décrié de toutes parts par les supporters madrilènes et la presse locale à la suite de sa décision. Pour beaucoup, cet événement marquait un véritable tournant, considérant que le Real Madrid ne reviendrait plus jamais à la charge pour Mbappé. Dès lors, vers qui pourrait bien se tourner le numéro 7 parisien s’il venait à quitter le club ?

🗨️ "Mbappé s'est mis dans une situation ou il est plus important que le club. Or tu n'es jamais plus grand qu'un club." L'avis très tranché de Zlatan Ibrahimović sur le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG 🎙️ pic.twitter.com/e4p0Alop7S — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 2, 2022

Un statut difficile à assumer pour un club

Recruter Kylian Mbappé s’apparente à un processus désormais bien plus compliqué qu’il n’en a l’air. Déjà, l’aspect financier est à prendre en compte, et très peu de clubs peuvent couvrir le très imposant salaire de l’attaquant français, estimé à plus de 90 millions d’euros net par saison. Dans un second temps, recruter un tel joueur implique de construire une équipe autour de lui, en le mettant dans les meilleures conditions. En d’autres termes, placer autour de lui des joueurs de talents prêts à le servir, sans pour autant faire trop de vagues. Une gestion bien délicate qui ne relève pas seulement du simple cadre sportif. A part quelques rares clubs anglais comme les deux équipes de Manchester ou encore Liverpool, difficile d’imaginer un club capable d’accueillir Mbappé.