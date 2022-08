La nouvelle grille des salaires à l’OM est tombée… De belles surprises au programme !

Alors que l’OM a débuté sa saison en Ligue 1 avec une belle prestation, un nouveau classement des salaires du club olympien est sorti sur les réseaux sociaux. Après un mercato estival très animé, de nombreuses recrues ont fait leur entrée dans cette grille mais il y a encore quelques surprises.

A moins de quinze jours de la fin du mercato d’été, l’OM s’est bien illustré en recrutant un bon nombre de joueurs, jusqu’à l’arrivée de la star chilienne Alexis Sanchez. Après une situation tendue dans l’effectif marseillais avec l’arrivée controversée du nouvel entraîneur croate Igor Tudor, l’OM n’a pas si mal commencé la saison. Arrivé la semaine dernière, Sanchez est maintenant la grande star de cette équipe mais la grille des salaires a révélé qu’il n’est pas tout en haut. Un classement qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, alors que l’OM a connu deux années difficiles sur le plan financier.

Comment expliquer à mes enfants qu’un certain Strootman est le meilleur salaire de l’OM pic.twitter.com/7rNWQMunMq — Moussa 🇸🇳 #FreeDieng (@moussawd) August 9, 2022

Strootman loin devant…

A la grande surprise de tout le monde, c’est le Néerlandais Kevin Strootman qui est en tête du classement des salaires les plus élevés de l’Olympique de Marseille, et ce avec une belle marge. Arrivé en 2018 en devenant le deuxième joueur le plus cher du club à l’époque, il foule depuis les pelouses de Serie A, prêté au Genoa puis à Cagliari. Avec 500 000 euros par mois, Strootman devance Guendouzi, Bakambu et Milik, tous les trois à 400 000 euros. Cette première place fait beaucoup réagir les supporters marseillais sur les réseaux sociaux puisqu’elle semble illogique. Si Guendouzi et Milik sont maintenant des bons éléments de cet effectif, la place de Bakambu est aussi remise en question. Arrivé à Marseille en janvier 2022, certains estiment qu’il ne mérite pas une place aussi haute.

Sanchez et Payet loin derrière Strootman !

Même s’il vient de débarquer dans cette équipe, le profil d’Alexis Sanchez n’a rien à voir. Véritable star à la renommée internationale, avec ses plus belles années à Barcelone et à Arsenal, le Chilien figure tout de même premier parmi les nouvelles recrues de l’été 2022. Avec 310 000 euros, il est derrière le quatuor de tête mais son statut aurait dû lui permettre d’espérer mieux, selon les avis des internautes. Dimitri Payet, en difficulté dans ce début de saison en raison de ses problèmes avec Igor Tudor, figure assez loin au classement. L’avenir du Réunionnais n’est pas très sûr au sein des Marseillais et les difficultés qu’il connaît pourraient s’aggraver. Après des problèmes financiers lors des deux dernières saisons, l’OM doit se débarrasser de certains joueurs pour ne pas couler.