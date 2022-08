Brooks et Renan, deux nouvelles pistes en défense pour l’OM (INFO Média Foot)

Malgré de nombreuses arrivées en défense, l’OM continue de regarder le marché pour tenter de trouver un axial de plus. Média Foot Marseille vous livre en exclusivité deux nouvelles pistes.

Après Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré, l’OM envisage l’arrivée d’un autre défenseur pour jouer dans l’axe. Un profil supplémentaire pour Igor Tudor qui souhaite vraiment disposer d’une assise défensive dense et diverse. D’autant plus que Duje Caleta-Car devrait partir d’ici le 31 août, si une offre de 15 millions d’euros arrive sur le bureau de Pablo Longoria.

Ces derniers jours, le nom d’Eric Bailly (Manchester United) a été évoqué. L’OM regarde effectivement son profil depuis plusieurs mois. Mais selon nos infos, deux autres pistes sont à l’étude, moins clinquantes. La premier est une pépite brésilienne de 20 ans. Libre de tout contrat, ce défenseur ne coûtera rien en cas de signature. Le second s’appelle John Anthony Brook, un défenseur qui évolue en Major League Soccer. Ce profil a été proposé à l’OM, qui réfléchit.