Antero Henrique pas sûr de rester au PSG… (INFO Média Foot)

De retour dans les arcanes du PSG depuis le dernier mercato, en collaboration avec Luis Campos, Antero Henrique pourrait de nouveau quitter le club parisien dans un futur proche. Explication.

Sans que ce ne soit officialisé par le PSG, Antero Henrique a repris du service cet été avec l’arrivée de Luis Campos. Les deux Portugais se connaissent bien et leur complémentarité semblait, sur le papier, pouvoir faire des miracles. Entre le dénicheur de talent et l’homme au carnet d’adresses XXL, Paris avait un bel attelage pour travailler enfin correctement. Mais malgré un sacré ménage et un recrutement plutôt séduisant, le bilan n’est pas aussi reluisant qu’il n’y parait. Et notamment parce qu’avec Antero Henrique, le courant ne passe plus trop bien du côté du PSG…

🎙️Luis Campos🇵🇹 : « On a pas vendu beaucoup de joueurs. On en a prêté mais l’année prochaine ils vont revenir. C’est pour ça que je dis qu’on a pas fait un bon mercato.» On peut dire que c’est totalement visé vers Antero Henrique🇪🇸 cette réponse.😶 (@Rothensenflamme) pic.twitter.com/b2in2TLiP0 — BePSG🌟#Actu (@BePSG_) September 16, 2022

Compliqué avec NAK et Campos

Depuis son départ du PSG et de son poste de directeur sportif, Antero Henrique n’a jamais coupé les ponts avec les Qataris. Bien au contraire… Doha lui a confié plusieurs missions, et notamment celle de développer le championnat qatari dans la perspective de la Coupe du Monde qui arrive à grand pas. Son retour au PSG, dans un rôle d’intermédiaire de luxe pour les dossiers compliqués, n’était finalement pas une surprise. Mais après trois mois d’un mercato agité, il semble que sa relation avec les têtes pensantes parisiennes se soit sérieusement effilochée… Nos sources indiquent notamment qu’avec Nasser Al-Khelaïfi, ce n’est pas la grande entente. Déjà évoquée dans la presse, sa relation avec Luis Campos se serait elle-aussi détériorée. Au point d’envisager un prochain départ dans les temps à venir ? Le sujet se pose clairement. En pleine organisation de sa fin d’année et du prochain mercato d’hiver, Paris va redéfinir les bases de son organisation. Un modèle construit et piloté par Luis Campos, le nouveau patron. Et après quelques couacs sur plusieurs dossiers estivaux, pas sûr qu’Antero Henrique reparte pour un tour…