Alexis Sanchez, la prochaine légende d’un Vélodrome déjà tout acquis à sa cause

Recruté pour être la nouvelle tête d’affiche du projet marseillais, Alexis Sanchez a tout pour devenir une légende du club. Du talent, un charisme et un sens de la combativité comme le Vélodrome en raffole. Le mariage ne peut que marcher.

Il est certainement le plus gros coup de l’été réalisé par Pablo Longoria et l’accueil très chaleureux qu’il a reçu à son arrivée ne laissait présager qu’une adoption rapide et immédiate du public pour la star chilienne. A l’aise avec sa nouvelle équipe, il a bien débuté sa saison puisque l’OM réalise le meilleur début de saison depuis bien longtemps.Pourtant son arrivée n’a pas fait l’unanimité au début, beaucoup de fans estimant que le Chilien était déjà loin de son niveau acquis au Barça et à Arsenal. A 33 ans, Alexis Sanchez a bien sûr passé le pic de forme sa carrière mais il a déjà prouvé qu’il fallait compter sur lui cette saison. Jusqu’à devenir peut-être la prochaine légende du club…

Pièce maîtresse du mercato estival

Dans la volonté de bâtir un nouvel effectif pour le retour de l’OM en Ligue des champions, Pablo Longoria a parfaitement rempli sa mission cet été. En attirant dans ses filets Alexis Sanchez, joueur très expérimenté et vraie star internationale, le président de l’OM permet aux supporters du club de rêver de grand cette saison. Sans surprise, il est l’élément central des plans de jeu d’Igor Tudor et son absence s’est fait largement remarquer lors de la défaite de l’OM contre Tottenham, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.

🔵 Alexis Sanchez est arrivé hier soir à Marseille. Le Chilien s’est posé vers 20h50 à l’aéroport de Marignane où il a été accueilli par un millier de supporters 🙌 L’ancien joueur de l’Inter a eu un avant-goût de la folie marseillaise et du Vélodrome 🔥#Marseille #OM #TeamOM pic.twitter.com/ETMgar6RLF — La Provence OM (@OMLaProvence) August 10, 2022

Un public conquis

Déjà bien accueilli grâce à son statut de star internationale quand il a débarqué à Marseille, Alexis Sanchez semble avoir le profil pour devenir une légende du club, adorée par le public. Travailleur acharné pour gagner des trophées avec sa nouvelle équipe, il a tout ce qu’il faut pour plaire. Talentueux et indispensable à son équipe, Alexis Sanchez montre qu’il est prêt à relever ce nouveau défi, à 33 ans. Et si l’OM veut enfin laisser le cauchemar de 2020 en Ligue des champions, le Chilien semble être la solution.